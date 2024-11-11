Разработана линейка шкафов управления водопроводными насосными станциями

Разработана линейка шкафов управления водопроводными насосными станциямиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Шкафы управления водопроводными насосными станциями (ШУ ВНС) предназначены для автоматизации процесса управления работой насосных станций 1-го и 2-го подъёма как локально, так и в составе интегрированных систем диспетчерского управления водоснабжением (водоканалом) населенного пункта.
Шкаф управления водопроводными насосными станциями © krug2000.ru
Разработанная компанией «КРУГ» линейка шкафов управления водопроводными насосными станциями (ШУ ВНС) высокой заводской готовности является бюджетным решением по автоматизации управления работой насосных станций.
ШУ ВНС позволяет реализовать универсальное решение «4 в 1», выполняющее функции:
- автоматическое управление оборудованием ВНС,
в т. ч.с целью перехода на «безлюдные технологии»
- организация учета энергоресурсов
- функции пожарной сигнализации
- функции охранной сигнализации.
Типовой шкаф управления ВНС рассчитан на работу с 3-мя насосами, однако по запросу он может быть адаптирован и под другое количество насосов.
Базовым элементом ШУ ВНС является промышленный контроллер DevLink-C1000®, обеспечивающий поддержку широкого спектра открытых протоколов обмена данными.
Контроллер DevLink-С1000 включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ (ПП РФ от 17 июля 2015 г. N 719) под № 3478.
Программное обеспечение Система реального времени контроллеров DevLink-С1000 включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ под № 5769.
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