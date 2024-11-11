Разработана линейка шкафов управления водопроводными насосными станциями

Шкафы управления водопроводными насосными станциями (ШУ ВНС) предназначены для автоматизации процесса управления работой насосных станций 1-го и 2-го подъёма как локально, так и в составе интегрированных систем диспетчерского управления водоснабжением (водоканалом) населенного пункта.

Шкаф управления водопроводными насосными станциями © krug2000.ru

Разработанная компанией «КРУГ» линейка шкафов управления водопроводными насосными станциями (ШУ ВНС) высокой заводской готовности является бюджетным решением по автоматизации управления работой насосных станций.

ШУ ВНС позволяет реализовать универсальное решение «4 в 1», выполняющее функции:

автоматическое управление оборудованием ВНС, в т. ч. с целью перехода на «безлюдные технологии»

с целью перехода на «безлюдные технологии» организация учета энергоресурсов

функции пожарной сигнализации

функции охранной сигнализации.

Типовой шкаф управления ВНС рассчитан на работу с 3-мя насосами, однако по запросу он может быть адаптирован и под другое количество насосов.

Базовым элементом ШУ ВНС является промышленный контроллер DevLink-C1000®, обеспечивающий поддержку широкого спектра открытых протоколов обмена данными.

Контроллер DevLink-С1000 включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ (ПП РФ от 17 июля 2015 г. N 719) под № 3478.

Программное обеспечение Система реального времени контроллеров DevLink-С1000 включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ под № 5769.

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