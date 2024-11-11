Плановые отгрузки готовой продукции

d-tatarinov 11 ноября 2024, 16:19 Транспорт, спецтехника и логистика
Плановые отгрузки готовой продукцииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Камбарский машиностроительный завод отгрузил очередную партию узкоколейных железнодорожных платформ и тарелей для грануляторов.
Продукция отправилась заказчикам в Алтайский край и Воронежскую область.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
d-tatarinov.livejournal.com