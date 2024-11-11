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d-tatarinov 11 ноября 2024, 16:19 Транспорт, спецтехника и логистика

Плановые отгрузки готовой продукции

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 © zavod-kmz.ru

Камбарский машиностроительный завод отгрузил очередную партию узкоколейных железнодорожных платформ и тарелей для грануляторов.

 © zavod-kmz.ru

Продукция отправилась заказчикам в Алтайский край и Воронежскую область.

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Источник: https://zavod-kmz.ru/planovye-otgruzki-gotovoj-produkczii/

Удмуртская Республика, Камбарка, Камбарский машиностроительный завод
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