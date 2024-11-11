Плановые отгрузки готовой продукции

© zavod-kmz.ru

Камбарский машиностроительный завод отгрузил очередную партию узкоколейных железнодорожных платформ и тарелей для грануляторов.

© zavod-kmz.ru

Продукция отправилась заказчикам в Алтайский край и Воронежскую область.

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