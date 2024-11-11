Иран завершил первый этап интеграции платежных систем с Россией

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Центральные банки Ирана и РФ завершили первый этап интеграции платежных систем двух стран «Шетаб» и «Мир», для граждан исламской республики стала доступна возможность снятия наличных в рублях с иранских карт на территории России.

В Тегеране состоялась официальная церемония запуска первого этапа проекта интеграции платежных систем. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.

Весь проект разделен на три этапа, с завершением второй фазы российские туристы смогут получать наличные в банкоматах на территории Ирана, используя карту платежной системы «Мир».

Платежная система «Мир» проходит интеграцию с иранской «Шетаб» и заработает в исламской республике примерно через полгода.

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