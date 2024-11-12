В Советском районе Красноярска открылась новая школа

© admkrsk.ru

Торжественная церемония открытия прошла в образовательном учреждении № 161, которое рассчитано на 1280 учеников. Вторую четверть здесь начали 517 ребят, заниматься с ними будут 22 педагога. Сейчас учебный процесс рассчитан на одну смену. Для его организации в школе созданы все условия. В кабинетах установлено необходимое оборудование, открыты просторная столовая и современный медицинский блок. В здании обеспечен доступ маломобильных ребят и взрослых на все этажи. Для безопасности работает наружное и внутреннее видеонаблюдение.

Большой акцент сделан на физической подготовке ребят. В спортивное ядро учреждения включено футбольное поле, универсальная игровая территория, площадка для занятий лёгкой атлетикой и гимнастикой, беговые дорожки. Для учеников откроются секции волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, тхэквондо, каратэ, греко-римской борьбы, дзюдо.

Приоритетное направление новой школы — инженерно-техническая профильная подготовка кадров для транспортного комплекса региона.

© krao.ru

https://krao.ru...vyih-uchenikov/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈