«УралСпецТранс» запустил новый цех по серийному выпуску специализированных полуприцепов пяти типов

«УралСпецТранс» запустил новый цех по серийному выпуску специализированных полуприцепов пяти типовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Производственная мощность нового цеха — до 660 полуприцепов в год.
Инвестиции в приобретение российского технологического оборудования составили 485 млн рублей.
Предприятие на средства займа ФРП приобрело роботизированный комплекс подготовки и окраски рам, автоматизированную линию окраски других деталей и рельсовую систему для перемещения грузов. В новом цехе площадью 5,2 тыс. кв. м также установлено сварочное и сборочное оборудование.
На новых производственных площадях сварка, окраска и сборка полуприцепов организована поточным образом и на принципах бережливого производства, рассказал директор «УралСпецТранса» Алексей Меньшиков.
«Закупленное благодаря Фонду развития промышленности оборудование позволило увеличить производительность окраски на 47% и сократить время производства одного полуприцепа на 30%. При этом отмечу, что установленные окрасочные линии и грузоподъемная система отечественного производства».
Полуприцепы-цистерны используются для транспортировки жидких грузов — питьевой и технической воды, продукции нефтепереработки, мало- и среднетоннажной химии. Полуприцепы-контейнеровозы необходимы для перевозки оборудования в блочно-модульном исполнении (котельных, генераторов, компрессоров
Завод «УралСпецТранс» — это крупный машиностроительный комплекс с законченным производственным циклом от заготовки до выпуска готовой продукции.
Помимо производства спецтехники, компания являеется дилером российских автогигантов, занимаемся комплексным сервисным обслуживанием и снабжением сертифицированными запчастями.
В состав компании «УралСпецТранс» входит завод емкостного оборудования «Номас». На нем производят широкий спектр ёмкостного оборудования для хранения, перевозки и розлива пищевых жидкостей (пива, молока, кваса, лимонада, сбитня, компота и пр).
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