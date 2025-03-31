На автозаводе в Миассе с помощью господдержки запустили новый производственный участок

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На автозаводе в Миассе запустили новый производственный участок при государственной поддержке. Автомобильный завод «УРАЛ» продолжает программу импортозамещения, и одним из ключевых проектов стало собственное производство ведущих мостов и передних осей для тяжелой техники.

Новый участок «Цапфа-чашка» начал работу благодаря финансированию Фонда развития промышленности РФ (ФРП, Группа ВЭБ.РФ). Оборудование позволит обрабатывать до 230 тысяч тормозных барабанов, дисков и ступиц в год. Также модернизация литейного производства даст возможность выпускать картерные детали для мостов весом до 200 килограммов.

Предприятие активно использует различные меры господдержки, включая гранты от ФРП Челябинской области. Завод получил почти 24 миллиона рублей на возмещение затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

Первая опытная партия изделий — поворотных кулаков цапфы — уже выпущена на роботизированной линии с ЧПУ. В ближайшее время новое оборудование произведет первую партию чашек дифференциала. Всего в рамках проекта «Мосты» планируется запустить 9 современных производственных участков.

В следующем году завод начнет выпуск мостов нового семейства, что не только обеспечит собственные нужды, но и позволит поставлять продукцию другим российским производителям грузовиков и спецтехники.

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