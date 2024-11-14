В Тюмени открылся спортивный комплекс «Юность»

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

Новый спортивный комплекс «Юность» открылся 14 ноября на ул. Одесской, 50 а, стр. 1 в Тюмени. На площади 1 тыс. 600 кв метров горожане смогут заниматься гандболом, текболом, баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, воркаутом и другими популярными видами спорта. Комплекс оснащен современным оборудованием, для посетителей предусмотрены комфортные раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Строительство «Юности» стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» и госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта», реализуемой правительством Тюменской области и администрацией города. Раньше тут располагался воздухоопрный спортивный манеж, исчерпавший свои ресурсы.

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

СК "Юность" (фото автора) © t-l.ru

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