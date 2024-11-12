Новотехрейл запустил производство газовых вагонов-цистерн

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ООО «НовоТехРейл» начал производить вагоны-цистерны модели 15-6758 для перевозки сжиженного углеводородного газа.

Конструкционная скорость цистерны — 120 км/ч, грузоподъемность — 56 тонн. Объем котла составляет 86,7 м3. Сертификат соответствия предприятие получило в августе этого года.

С 2025 года завод приступит к реализации долгосрочного инвестиционного проекта по модернизации производства и выпуску новых моделей вагонов.

В апреле этого года НовоТехРейл получил сертификат на серийное производство крытых вагонов модели 11-6759. Сейчас на поставку крытых вагонов у компании заключен ряд спотовых контрактов, также идет работа по заключению «долгих» соглашений со стабильным денежным потоком.

ООО «НовоТехРейл» — вагоностроительное предприятие по производству грузовых железнодорожных вагонов и запасных частей к ним, основанное в 2021 году. С 2022 года завод производит чистовые оси, колесные пары и оказывает услуги по обработке запасных частей грузовых вагонов. Мощность завода по производству комплектующих составляет 40 тыс. чистовых осей и 20 тыс. колесных пар в год.

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