На Сахалине открыли две новые набережные и лыжероллерную трассу

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В Сахалинской области продолжают благоустраивать общественные пространства. Среди новых, открытых за последнее время, — лыжероллерная трасса в Янтарном парке в Долинске, набережная в Корсакове, вторая очередь набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске. Именно эти проекты победили в дальневосточном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды выделен отдельный дальневосточный трек. Это показатель особого внимания, которое руководство страны уделяет работе по улучшению качества жизни в дальневосточных городах, посёлках, малых исторических поселениях.

Благоустраивают парки, скверы, набережные. Заявки на конкурс готовят во всех регионах ДФО — это движение курируют институты развития, в том числе через реализацию специальных образовательных программ для городских проектировщиков и представителей муниципалитетов.

Программа по благоустройству дальневосточных городов и поселений воплощается в жизнь в связке с нацпроектами, крупными федеральными инициативами, с работой по реализации мастер-планов. Города ДФО становятся современнее, ярче, комфортней для жизни.

Так, благоустройство набережной реки Рогатка вошло в мастер-план Южно-Сахалинска. Проект выиграл финансирование в 400 миллионов рублей. Работы на южной стороне реки в рамках первого этапа завершились в 2023 году. В 2024-м в ходе второго этапа на северной стороне Рогатки отремонтировали пешеходный мост, обустроили аллею с городским амфитеатром, построили площадку с навесом для проведения культурно-развлекательных мероприятий.

У гостей парковой зоны появилась возможность спускаться к воде. Для удобства пешеходов на территории уложили плитку, здесь установят в будущем освещение и видеонаблюдение.

В Корсакове в День народного единства торжественно открыли набережную вдоль реки Корсаковки. Здесь появилось современное общественное пространство, которое уже стало популярным местом отдыха.

Проекты первого и второго этапов благоустройства стали победителями федерального конкурса и получили финансовую поддержку. В ходе работ первого этапа летом на набережной появились игровые и спортивные зоны, баскетбольная площадка, уличные тренажеры, велодорожка, зоны для рекреации с малыми архитектурными формами, установлено освещение.

Осенью завершился второй этап: строители благоустроили территорию возле церкви, провели берегоукрепление реки, построили променад и смотровые балкончики, обустроили спуск к воде.

На территории появились новые пешеходные зоны, открыта скульптура святых Петра и Февронии. В 2025-м в рамках третьего этапа работ (ещё одна победа Корсакова в федеральном конкурсе) благоустроят участок от набережной до моста по улице Комсомольской.

В Долинске в результате победы города в конкурсе в спортивно-оздоровительном Янтарном парке открыта лыжероллерная трасса протяженностью 1,8 километра. Помимо обустройства самой трассы, в парке облагорожена зона родника, построена площадка с тренажёрами, научная площадка для детей. Также скоро здесь появится футбольное поле с судейским павильоном.

Регион продолжает придерживаться заданного курса по созданию комфортной жизни для граждан. В этом процессе национальные проекты играют ключевую роль, являясь, без преувеличения, основой устойчивого развития Сахалинской области. Реализация уникальных проектов на территории региона повышает его туристическую, культурную и инвестиционную привлекательность, создаёт новые возможности для бизнеса, способствует экономическому развитию и появлению новых рабочих мест. Благодаря привлечению федеральных средств районам удаётся воплощать масштабные проекты по благоустройству, требующие значительных финансовых вложений.

Дополнительный конкурс для регионов ДФО проводится по поручению президента Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума-2022. По решению Правительства РФ конкурс продлён до 2030 года с ежегодным финансированием в 5 миллиардов рублей.

В конкурсе участвуют малые города с населением до 250 тысяч человек, городские и сельские поселения без статуса города численностью от 5 тысяч человек. Победители получают премии в 300, 150, 100 и 50 миллионов рублей, сообщает правительство Сахалинской области.

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