На двух сторожевых катерах проекта КС-850 подняты флаги России

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В Таганроге состоялось торжественное поднятие флагов на двух новых пограничных сторожевых катерах проекта КС-850, поступивших на вооружение в дивизион пограничных кораблей Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Эти катера предназначены для охраны государственной и административной границ, а также для поисково-спасательных операций, обнаружения и перехвата нарушителей.

Катера не имеют аналогов в России и были представлены на Международном военно-морском салоне в этом году.

Катер способен развивать скорость более 70 км в час. Управлять им можно с помощью изменения положения сопла водомета и применения реверсивно-рулевого устройства. Отсутствие выступающих частей в подводной части катера помогает значительно снизить сопротивление, что улучшает маневренность судна.

В Таганроге базируется дивизион пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления, который был сформирован для обеспечения пограничной безопасности акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также проведения контрольно-проверочных мероприятий в сфере охраны водных биоресурсов, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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