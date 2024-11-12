Во Владимирской области вновь заработал молочный завод. Они возвращаются

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12 ноября в посёлке Ставрово Собинского района Владимирской области после 15 лет простоя вновь заработал заброшенный молокоперерабатывающий завод.

Завод начал производить продукцию под маркой «Владимирская сыроварня». Пока здесь выпускают мягкий сыр «сулугуни». В планах — выпускать творог, сметану, масло и мороженое.

На полную мощность завод начнёт работать с 1 декабря. Трудиться на производстве будут 80 человек.

Инвестор компания «Полезные сливки» производит в Москве мягкие сыры. Аналогичное производство запустили и в Собинском районе.

В сутки на этом производстве будут перерабатывать до 50 тонн сырья. Но в будущем планируют увеличить этот объем в два раза. «Сейчас у нас львиная доля нашего качественного молока уезжает за пределы Владимирской области. Соответственно, продукт её переработки этой продукции идёт в зачёт тому региону, который это молоко перерабатывает. Мы хотим и производить качественное сырое молоко, и перерабатывать его в хороший качественный продукт уже глубоких переделов, — сообщили в Министерстве сельского хозяйства Владимирской области.

© avo.ru

Фото — https://avo.ru/...jgu5oo588192257

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