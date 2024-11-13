Компания «ПК ПримАрм» запустила во Владивостоке производство запорной арматуры

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Резидент свободного порта Владивосток (СПВ), компания «ПК ПримАрм», по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создал производство запорной арматуры в городе Владивостоке Приморского края. Устройства применяются для регулирования потоков жидкостей и газов в трубопроводных системах коммунальной и промышленной сфер. Инвестор воспользовался административными преференциями резидента СПВ, вложил в проект 55 млн рублей и создал 92 рабочих места.

Алексей Работа, генеральный директор ООО «ПК ПримАрм»: «Производство ориентировано на внутреннего потребителя. Запорная арматура используется в коммунальном хозяйстве и отраслях промышленности, где требуется обслуживание трубопроводов. Сейчас проводится активная газификация Приморского края: будут газифицированы Артемовский городской округ, Находка, пригороды Владивостока, порт Суходол, Всероссийский детский центр „Океан“ и другие объекты. Поэтому создание комплектующих для трубопроводов в регионе востребовано. Благодаря административной и налоговой поддержке режима СПВ создать производство получилось без лишних трудозатрат».

«Налоговые льготы и административные преференции, комплексное сопровождение со стороны КРДВ позволяют резидентам СПВ реализовывать свои бизнес-проекты с меньшими капитальными затратами и в более короткие сроки. В Приморском крае резиденты СПВ ввели 8 проектов в области жилищно-коммунального хозяйства, вложив в экономику региона 330 млн рублей, и создали 387 рабочих мест», — прокомментировал Алексей Дунаев, директор «КРДВ Приморье».

Преференциальный режим СПВ действует в 22 муниципальных образованиях пяти регионов Дальнего Востока, 16 из них расположены в Приморье. По соглашениям с КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1808 проектов, более 470 из которых введено. В экономику ДФО вложено 450 млрд рублей инвестиций, создано 45,6 тыс. рабочих мест.

С 1 сентября 2024 года теперь бизнес-план резидента СПВ может содержать только главные параметры проекта, минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей. Для резидентов СПВ действуют льготы: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, режим свободной таможенной зоны.

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