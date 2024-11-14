Первая партия новых троллейбусов «СИНАРА» отправилась в Калининград

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Четыре современных полностью низкопольных троллейбуса «СИНАРА-6254» были отправлены в Калининград 11 ноября. В ближайшие дни на заводе-изготовителе пройдет процедура приемки оставшихся машин, и они будут готовы к транспортировке. Все транспортные средства должны прибыть в город в конце ноября — начале декабря. Всего Калининград получит 13 троллейбусов с увеличенным до 40 км автономным ходом.

«После прибытия на территорию МКП „Калининград — ГорТранс“ троллейбусы пройдут пусконаладочные процедуры и выйдут на свои первые маршруты. Мы надеемся, что жители и гости города смогут лично оценить новый уровень комфорта поездок уже в этом году. Также нам важен и комфорт наших заказчиков. Поэтому мы планируем открыть в Калининграде точку сервиса со складом запчастей. Цель — создать максимально удобные условия эксплуатации. Тогда все жалобы и ремонтные случаи будут оперативно зафиксированы, а запчасти для эффективного восстановления работы предоставлены. Как итог — коэффициент технической готовности троллейбусов будет постоянно повышаться, а простои сведутся к минимуму», — рассказал Сергей Шунин, генеральный директор «СИНАРА — Городские Машины». Он также добавил, что компания намеревается организовать подобные локальные точки сервиса во всех регионах присутствия гортранспорта «СИНАРА».

Троллейбусы «СИНАРА» для Калининграда выполнены в желто-зеленой цветовой гамме согласно действующим в городе требованиям к экстерьеру транспортных средств. В машинах установлены системы автоинформирования, видеонаблюдения и видео регистрации, система навигации ГЛОНАСС, климатические системы, анатомические сидения с антивандальным покрытием, автоматические системы пожаротушения, USB-слоты для подзарядки гаджетов. Троллейбусы обладают функцией книлинга для комфортной посадки-высадки пассажиров, а система рулевого управления — гидроусилителем, что существенно облегчит работу водителя и сделает движение более плавным.

Осенью 2023 года МКП «Калининград — ГорТранс» проводил тестовую эксплуатацию троллейбуса на маршруте № 7, а также на линиях, где необходимо было продемонстрировать автономный ход. Машина проехала почти 2,5 тыс. км и получила позитивные отзывы от персонала и пассажиров.

Производство нового колесного транспорта «СИНАРА» осуществляется на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Предприятие выполняет якорный заказ для Челябинска — 168 единиц техники (98 с функцией увеличенного автономного хода). Сегодня более 50 троллейбусов уже осуществляют перевозку пассажиров на маршрутах № 19, № 12, № 10, № 14. С лета 2023 года одна машина работает на линии № 33 в Екатеринбурге — троллейбус стал подарком от Группы Синара в честь 300-летия города. С мая текущего года пять новых машин можно также встретить на линиях Ярославля. В конце августа еще одна партия городского электротранспорта была поставлена в Миасс, пять троллейбусов работают на городских маршрутах № 3 и 4. Сегодня завод производит новый подвижной состав для обновления троллейбусных парков в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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