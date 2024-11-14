стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 14 ноября 2024, 11:50 Транспорт, спецтехника и логистика

Новые КАМАЗы поступили на вооружение белгородских пожарных

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Новые КАМАЗы поступили на вооружение белгородских пожарных

Ключи от современных специализированных автомобилей сотрудникам пожарно-спасательных подразделений Белгородской области вручили заместитель главы МЧС России Илья Денисов и глава региона Вячеслав Гладков.

В Главное управление чрезвычайного ведомства поступили 2 пожарные автоцистерны и 4 пожарные автолестницы АЛ-30 на базе КАМАЗ, приобретенные за счет средств федерального бюджета.

Вся техника оснащена современным аварийно-спасательным оборудованием. Предназначена для тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, и оказания помощи людям в чрезвычайных ситуациях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://t.me/ pao_kamaz

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,