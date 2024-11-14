Новые КАМАЗы поступили на вооружение белгородских пожарныхСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новые КАМАЗы поступили на вооружение белгородских пожарных
Ключи от современных специализированных автомобилей сотрудникам пожарно-спасательных подразделений Белгородской области вручили заместитель главы МЧС России Илья Денисов и глава региона Вячеслав Гладков.
В Главное управление чрезвычайного ведомства поступили 2 пожарные автоцистерны и 4 пожарные автолестницы АЛ-30 на базе КАМАЗ, приобретенные за счет средств федерального бюджета.
Вся техника оснащена современным аварийно-спасательным оборудованием. Предназначена для тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, и оказания помощи людям в чрезвычайных ситуациях.
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