Новый терминал на мысе Манорский принял первое судно под погрузку угля

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К причалу № 1 морского терминала «Порт Эльга» пришвартовался первый балкер — «Омолон». Швартовка прошла в штатном режиме под контролем инспектора службы капитана морского порта Ванино. Перегрузка будет осуществляться в режиме наладки погрузочного оборудования.

Швартовку сухогруза обеспечивали два буксира. Лоцманское обеспечение осуществляют специалисты Северо-Восточного бассейнового филиала Росморпорта.

Ранее четыре лоцмана прошли подготовку на специализированном морском тренажёре, были аттестованы службой капитана морского порта Ванино и получили лоцманские удостоверения на право проводки судов на данном участке, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ледокольное сопровождение в зимнюю навигацию 2024-2025 будут осуществлять ледоколы Росморпорта «Капитан Драницын» и «Санкт Петербург».

Напомним, в октябре 2023 года в границы морского порта Ванино включен морской терминал «Порт Эльга», строительство которого активно ведется на мысе Манорский юго-западного побережья Охотского моря.

На терминале будет осуществляться перевалка угля, доставляемого железнодорожным транспортом с Эльгинского угольного месторождения с последующей отгрузкой на морские суда. Ввод терминала в эксплуатацию планируется производить поэтапно. На первом этапе объем грузооборота составит 5 млн тонн в год с перспективой увеличения мощности до 30 млн тонн в год по завершении строительства.

По окончании строительства терминал сможет принимать одновременно четыре судна, 2 из них дедвейтом до 55 тысяч тонн и 2 — до 85 тысяч тонн.

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