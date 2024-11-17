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d-tatarinov 17 ноября 2024, 20:54 Судостроение и судоходство

Новый катер проекта МС001 поступил на вооружение камчатских инспекторов ГИМС

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 © paluba.media

Ходовые испытания нового катера МС001 прошли 16 ноября в Петропавловске-Камчатском. Судно поступило на вооружение в Государственную инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Контрольно-надзорную деятельность будут вести на нем инспекторы Соболевского района. Об этом сообщает пресс-служба краевое ГУ МЧС.

«Катер проекта МС001 предназначен для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ на реках и в море», — рассказал Виктор Шумин, начальник центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.

Всего судостроительный завод «Вымпел» построил для МЧС России 44 катера, один из которых теперь на Камчатке. Корпус судна выполнен из алюминиево-магниевого сплава, надстройка изготовлена из композитного материала. Длина катера — 6 метров, скорость — до 75 км/ч.

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Источник: https://paluba.media/news/181888

Ярославская обл, Рыбинск, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», проект МС001
  • Максим Мельничук Максим Мельничук
    18.11.2410:23:11

    Вот бы туда еще поставили подвесной лодочный мотор не Yamaha, а агрегат от НПП «Патриот», которого всё ждём — не дождёмся!!!

    #1292564
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