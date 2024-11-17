Новый катер проекта МС001 поступил на вооружение камчатских инспекторов ГИМС

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Ходовые испытания нового катера МС001 прошли 16 ноября в Петропавловске-Камчатском. Судно поступило на вооружение в Государственную инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Контрольно-надзорную деятельность будут вести на нем инспекторы Соболевского района. Об этом сообщает пресс-служба краевое ГУ МЧС.

«Катер проекта МС001 предназначен для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ на реках и в море», — рассказал Виктор Шумин, начальник центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.

Всего судостроительный завод «Вымпел» построил для МЧС России 44 катера, один из которых теперь на Камчатке. Корпус судна выполнен из алюминиево-магниевого сплава, надстройка изготовлена из композитного материала. Длина катера — 6 метров, скорость — до 75 км/ч.

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