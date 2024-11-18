СИБУР приступил к строительству нового производства на базе «Воронежсинтезкаучука».

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СИБУР приступил к строительству крупнейшего в России промышленного производства н-бутиллития — ключевого катализатора для выпуска термоэластопластов и синтетических каучуков. Новый проект обеспечит технологическую независимость производства этих материалов и создаст возможности для развития фармацевтической и агропромышленной отраслей.

Производство будет размещено на площадке «Воронежсинтезкаучука» и реализовано по уникальной технологии СИБУРа. Планируемая мощность установки составит 350 тонн в год, а завершение проекта намечено на 2026 год.

Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Запуск собственного производства позволит минимизировать риски, связанные со сложной логистикой, отсутствием лицензиаров и ограниченной доступностью н-бутиллития.

СИБУР, будучи крупнейшим производителем синтетических каучуков и единственным в России производителем термоэластопластов, применяет н-бутиллитий для выпуска бутадиеновых (СКД-Л), бутадиен-стирольных каучуков (ДССК) и термоэластопластов (СБС). Эти материалы используются, например, в автомобильных шинах, повышая их сцепление на мокрой дороге, что способствует экономии топлива и повышению безопасности.

Кроме того, н-бутиллитий применяется в производстве полибутадиеновых каучуков, из которых изготавливают ударопрочный полистирол, используемый для корпусов бытовой техники, например, холодильников и телевизоров.

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