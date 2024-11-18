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Александр Петров 18 ноября 2024, 09:56 Новые заводы и цеха

СИБУР приступил к строительству нового производства на базе «Воронежсинтезкаучука».

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СИБУР приступил к строительству крупнейшего в России промышленного производства н-бутиллития — ключевого катализатора для выпуска термоэластопластов и синтетических каучуков. Новый проект обеспечит технологическую независимость производства этих материалов и создаст возможности для развития фармацевтической и агропромышленной отраслей.

Производство будет размещено на площадке «Воронежсинтезкаучука» и реализовано по уникальной технологии СИБУРа. Планируемая мощность установки составит 350 тонн в год, а завершение проекта намечено на 2026 год.

Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Запуск собственного производства позволит минимизировать риски, связанные со сложной логистикой, отсутствием лицензиаров и ограниченной доступностью н-бутиллития.

СИБУР, будучи крупнейшим производителем синтетических каучуков и единственным в России производителем термоэластопластов, применяет н-бутиллитий для выпуска бутадиеновых (СКД-Л), бутадиен-стирольных каучуков (ДССК) и термоэластопластов (СБС). Эти материалы используются, например, в автомобильных шинах, повышая их сцепление на мокрой дороге, что способствует экономии топлива и повышению безопасности.

Кроме того, н-бутиллитий применяется в производстве полибутадиеновых каучуков, из которых изготавливают ударопрочный полистирол, используемый для корпусов бытовой техники, например, холодильников и телевизоров.

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Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/166973

производство , новые заводы, СИБУР
  • Нет аватара mikr
    18.11.2414:37:34

    Воронеж отстоит от украинской территории (где могут размещаться натовские пусковые установки) менее чем на 300 км. Есть над чем задуматься…

    #1292577
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.11.2414:49:52

      Европе и Штатам тоже есть над чем задуматься …

      #1292581
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      18.11.2414:56:57

      Скорей всего они там не будут размещаться.

      #1292582
      • Нет аватара mikr
        18.11.2415:11:43

        А что им мешает?

        #1292585
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          18.11.2416:22:08

          Подумайте сами кто им помешает. Русские — россияне.

          Простейший пример:

          Рядом с истребителем на стоянке демонстрировалось и основное ударное вооружение Су-57, с которым он принимает участие в СВО. В частности, новейшие компактные ракеты воздух — земля дальнего действия Х-69, которые адаптированы для размещения во внутренних отсеках самолета и имеют дальность применения до 400 км.

          Варианто очень много. Вплоть до того о чем сказал один натовец — если бы не ЯВ мы бы уже давно вошли в Россию.

          Как-то так повелось что через 100 лет западу отшибает память и появляются новые кандидаты испытать участь Карла IX, Наполеона или Гитлера.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:23 18.11.24
          #1292589
          • Нет аватара mikr
            18.11.2416:36:00

            Если у России есть ЯО, но нет решимости его применить, то это все равно, что его нет. Тридцать лет назад Россия, обладая ЯО, ухитрилась проиграть СССР. Так почему бы не предположить, что сегодня она вполне способна проиграть саму себя? Хроническое соплежуйство последних лет наводит именно на этот печальный прогноз.

            #1292590
            • MM5 MM5
              18.11.2419:10:00

              Бульбаш, завязывай истерить!

              #1292596
              • Нет аватара dronson123
                18.11.2421:56:29

                Он не истерит, он ржет в истерике над теми, кто пытается вразумительно ему аргументировать…

                Товарищи, вы *** серьёзно пытаетесь обобщатся с троллем, может уже пора завязывать, так как даже админы положили давно жирный и волосатый йух на троллей в лице «mikr».

                #1292601
                • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
                  18.11.2422:47:53

                  Он не обычный тролл — таких как он в стране Батьки немало — не даром они почти завоевали власть — только поддержка России спасла ситуацию.

                  А ведь эта страна часть Союзного государства.

                  #1292602
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          18.11.2416:57:45

          Наше наступление

          #1292592
          • Нет аватара mikr
            18.11.2423:05:49

            Абсолютно не мешает. По сути это не наступление, а иллюзия наступления, которое больше похоже на топтание на одном месте. За каждую отвоеванную избушку россияне сражаются днями, неделями и месяцами. При этом несут неоправданно высокие потери людей и техники.

            -

            Темпы такого наступления позволяют НАТО сохранять контроль над большей частью Украины в течение нескольких десятков лет. Англосаксам этого вполне достаточно чтобы десятилетиями от имени хохлов безнаказанно бомбить российскую территорию. Такая война их полностью устраивает. А вот выдержит ли Россия еще как минимум десяток лет такой войны? — большой вопрос.

            #1292603
    • Нет аватара garpini
      18.11.2421:07:04

      Правильно, -надо перестраховаться, — и захватить всю Украину

      #1292599
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