Проект ДГП-2 в Тобольске готов на 63%

Работы на строительстве нового производства полипропилена ДГП-2 идут высокими темпами: строители устанавливают технологическое оборудование, связывают его между собой и подключают к действующим производствам. Появились и новые объекты — подстанция «Чибис», которая на 90% состоит из оборудования российского производства, и блок оборотного водоснабжения. Общая готовность проекта 63%.

Оборотное водоснабжение — это система, при которой использованная вода после очистки возвращается в цикл для повторного применения. Благодаря этой системе «ЗапСибНефтехим» уже экономит 8 млн кубометров речной воды в год. Для сравнения, примерно столько же в среднем за год потребляет город с населением 50 тысяч человек. И подстанция, и блок оборотного водоснабжения будут работать не только на ДГП-2, но и на действующие производства.

Проект строительства ДГП-2 запущен на Тобольской площадке СИБУРа в августе 2023 года. Это будет одна из самых больших единичных мощностей по производству полипропилена в мире — 570 тыс. тонн в год.

Кроме основных марок, на проекте ДГП-2 будут выпускать особый вид полимера — блок-сополимер. Он обладает ударопрочными свойствами и используется в автомобилестроении и строительстве.

