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d-tatarinov 18 ноября 2024, 10:55 Транспорт, спецтехника и логистика

«КАМАЗ» передал первые шесть беспилотных магистральных тягачей

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 © t.me

Лизинговая компания «КАМАЗ» передала АО «Национальный перевозчик» первые шесть из двенадцати беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ-54901

Цифровые машины будут эксплуатироваться московским предприятием и работать между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга на трассе М-11 в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры».

Переданные автомобили оснащены шестицилиндровым рядным двигателем КАМАЗ 910.10-550 рабочим объёмом 12 л. В качестве дополнительных опций машины оборудованы системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации: в частности, установлены 2 D- и 3D-лидары c интерфейсным блоком, камера кругового обзора, различные антенны (УКВ, LTE, Wi-Fi), навигационная антенна, вычислительный блок и другие компоненты. Управление тормозной и рулевой системы, двигателя и АКПП осуществляется с применением электронной кан-шины.

Напомним, проект «Беспилотные логистические коридоры» является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений Президента России и Правительства РФ по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тыс. км федеральных дорог.

«Национальный перевозчик» специализируется на автомобильной логистике и сопутствующих видах деятельности, в том числе процессах цифровизации. Компания осуществляет деятельность по организации FTL-перевозок автотранспортом с использованием собственного парка, а также ресурсами наемных перевозчиков.

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Источник: https://t.me/pao_kamaz

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Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
  • Нет аватара mikr
    18.11.2423:34:25

    Недавно в зоне СВО был случай. Российский тяжелый беспилотник вышел из-под контроля и полетел в другую сторону. Следовавшему за ним истребителю пришлось его сбивать.

    -

    А если беспилотный КАМАЗ выйдет из-под контроля, его тоже сбивать придется? Может на всякий случай оснастить гаишников гранатометами?

    #1292604
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.11.2423:47:33

      А если micr взбесится (как сегодня) админы должны его сбить с помощью какого-то гранатомета или БПЛА ???    

      #1292605
  • Нет аватара mikr
    18.11.2423:55:17

    И еще чисто юридический вопрос. По российскому законодательству водитель не только управляет транспортным средством, но и несет материальную ответственность за безопасность поездки и сохранность груза. А в случае беспилотного транспортного средства кто понесет эту ответственность? CAN-шина что ли?

    #1292606
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