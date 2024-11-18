«КАМАЗ» передал первые шесть беспилотных магистральных тягачей

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Лизинговая компания «КАМАЗ» передала АО «Национальный перевозчик» первые шесть из двенадцати беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ-54901

Цифровые машины будут эксплуатироваться московским предприятием и работать между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга на трассе М-11 в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры».

Переданные автомобили оснащены шестицилиндровым рядным двигателем КАМАЗ 910.10-550 рабочим объёмом 12 л. В качестве дополнительных опций машины оборудованы системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации: в частности, установлены 2 D- и 3D-лидары c интерфейсным блоком, камера кругового обзора, различные антенны (УКВ, LTE, Wi-Fi), навигационная антенна, вычислительный блок и другие компоненты. Управление тормозной и рулевой системы, двигателя и АКПП осуществляется с применением электронной кан-шины.

Напомним, проект «Беспилотные логистические коридоры» является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений Президента России и Правительства РФ по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тыс. км федеральных дорог.

«Национальный перевозчик» специализируется на автомобильной логистике и сопутствующих видах деятельности, в том числе процессах цифровизации. Компания осуществляет деятельность по организации FTL-перевозок автотранспортом с использованием собственного парка, а также ресурсами наемных перевозчиков.

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