«ЭкоНива» запустила в Калужской области новый комбикормовый цех

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Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» ввёл в эксплуатацию комбикормовый цех в Калужской области. Объект расположен в д. Аристово Ферзиковского района.

Инвестиции в проект составили около 470 млн руб.

Инфраструктура комбикормового цеха включает одноколейный автомобилеразгрузчик, зерноочистительные машины, мельницы и механизмы смешивания, гранулятор. Для хранения зерна предусмотрены пять силосов общей емкостью до 8000 т, под компоненты для приготовления комбикорма — 10 силосов общим объемом 2000 т и восемь бункеров суммарной емкостью 200 т. Также установлены силосы для готовой продукции емкостью около 216 т. Кроме того, построена современная модульная газовая котельная для выработки тепла и пара.

Плановая мощность цеха составляет около 73 000 т в год. Каждый час объект способен производить 10 т комбикорма для дойного стада или 2 т гранулированного корма для молодняка. Вся продукция предназначена для нужд «Калужской Нивы» — регионального подразделения ГК «ЭкоНива» в Калужской области.

В комбикормовом цехе работает 31 человек, производство ведется в три смены. В будущем штат сотрудников планируется увеличить до 40 человек, что позволит вывести предприятие на проектную мощность.

Местное подразделение «ЭкоНивы» «Калужская Нива» работает с 2006 г. Сельхозпредприятие специализируется на производстве сырого молока, занимается растениеводством и племенным скотоводством, является племрепродуктором по разведению голштинской породы. В хозяйствах подразделения содержится 44 000 голов крупного рогатого скота, из них 20 500 — фуражные коровы. Ежедневно здесь получают 630 т молока.

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