«ХАЯТ Россия» наращивает инвестиции в свои производства в России

«ХАЯТ Россия», подразделение глобальной компании Hayat, одной из ведущих компаний в сфере товаров повседневного спроса, объявила о расширении производственных мощностей на предприятиях в Калужской области и Татарстане.

Суммарный объем инвестиций в проекты составил 178 млн рублей. В октябре текущего года на заводе компании в ОЭЗ «Алабуга» была открыта новая автоматизированная линия по производству бумажных салфеток Familia и Focus. Параллельно калужский завод компании, действующий в ОЭЗ «Калуга», запустил выпуск бумажных полотенец Z- сложения для профессионального применения под брендом Focus. Все изделия изготавливаются из 100% натуральной целлюлозы, закупаемой у российских поставщиков.

На новых производственных линиях «ХАЯТ Россия» реализованы современные технологичные решения, благодаря которым бумажно- гигиеническая продукция становится мягче и прочнее, а расход целлюлозы и энергопотребление снижаются. Запуск новых производственных линий станет очередным подтверждением лидерства компании в категории бумажно-гигиенической продукции на российском рынке (доли рынка компании Hayat в сегменте бумажных полотенец и туалетной бумаги в августе составили порядка 30%*), а также повысит доступность продукции компании на территории страны.

Метин Мете, генеральный директор «ХАЯТ Россия»:

«Инвестиции в новые производственные линии на наших предприятиях в Калуге и Татарстане — это не просто очередной этап развития нашей компании, но также и подтверждение нашей приверженности к развитию и Мы уверены, что данные вложения позволят нам не только укрепить позиции нашей компании в сегменте бумажно-гигиенической продукции и обеспечить устойчивый рост, но и создадут дополнительные рабочие места, способствуя экономическому росту регионов присутствия наших производств».

Основанная в Турции компания Hayat работает в сегменте FMCG с 1987 года. Компания специализируется на производстве чистящих и моющих средств под торговыми марками Bingo, Gleen, Test, Has, санитарно-гигиенической бумажной продукции Papia, Familia, Focus, Teno, Nelex, средств гигиены для женщин Molped, средств гигиены для детей Molfix и Bebem Natural, категории товаров персональной защиты здоровья Joly, Evony и Goodcare, а также на категории товаров для ухода за домашними животными Sholk. Количество сотрудников по всему миру составляет более 10 000 человек.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈