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Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» завершило асфальтирование участков федеральной автомобильной дороги А-393 Южно-Сахалинск — Оха, пролегающих по территории Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов Сахалинской области. Общая протяженность данных объектов капитального ремонта составила более 58 км.

«На этих участках еще продолжатся работы по укреплению откосов насыпи и установке элементов обустройства. Важно отметить, что их асфальтирование позволило устранить два грунтовых разрыва, тем самым обеспечив более комфортный проезд на всем протяжении от Южно-Сахалинска до Ноглик — это более 600 км пути», — подчеркнул заместитель директора ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Для укрепления несущей способности дорожной одежды и увеличения срока ее службы на всех объектах выполнили стабилизацию грунта с применением специальной машины — ресайклера. Этот метод хорошо себя зарекомендовал на отремонтированных ранее участках федеральной трассы А-393 Южно-Сахалинск — Оха.

«Хочу поздравить дорожных строителей и всех сахалинских автомобилистов с тем, что, наконец, дорога от Южно-Сахалинска до Ноглик на всем протяжении имеет асфальтовое покрытие. Это очень важное и нужное для людей дело. Мы начали его в 2021 году, когда передали трассу Южно-Сахалинск — Оха в федеральную собственность. Теперь из федерального бюджета каждый год выделяются средства на ее капитальный ремонт и содержание»

Напомним, автомобильная дорога Южно-Сахалинск — Оха протяженностью 834 км получила федеральный статус в 2021 году. На момент передачи более 200 км не имели твердого покрытия. За все время работ в нормативное состояние привели более 210 км, из которых на 150 км уложили асфальтобетонное покрытие вместо переходного.

В следующем году устранение грунтовых разрывов на трассе продолжится уже на участке от 665-го по 719-й км, пролегающем от Ноглик до Охи. Поскольку объект проходит в сложных геологических условиях, то работы рассчитаны на два этапа с планируемым вводом в эксплуатацию в 2026-м.

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