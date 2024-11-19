ИИ начал контролировать чистоту контейнерных площадок в Нижегородской области

© tass.ru

Технологический партнер Ростеха NtechLab запустил в Нижегородской области отечественный цифровой продукт NtechCity с использованием технологий искусственного интеллекта, решение будет контролировать экологическое состояние контейнерных площадок. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

«Развернутая нами система представляет собой современное решение, которое способно гибко масштабироваться до 1 000 и более камер, обеспечивая надежный мониторинг на обширных территориях сбора ТКО. Алгоритмы NtechLab способны обрабатывать большие объемы информации в реальном времени. Это обеспечивает быструю реакцию на возникающие экологические риски», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, слова которого приводятся в сообщении.

NtechCity при помощи ИИ контролирует чистоту контейнерных площадок, выявляет переполненность контейнеров и незаконный сброс крупногабаритного мусора, пояснили в компании. Также цифровая система фиксирует неправильно припаркованные автомобили, которые мешают подъезду мусоровозов. Все это помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации возле площадок ТКО и сохранять чистоту дворов и улиц.

Как рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, пилотным городом для запуска проекта в области стал Дзержинск. Для тестового запуска в общегородскую систему видеонаблюдения были интегрированы видеопотоки с первых 40 камер.

Пилотные проекты по мониторингу контейнерных площадок также реализованы или находятся в активной стадии в Ульяновске, Хабаровске, Челябинске, Нижнекамске, Анапе, Самаре и Ярославле.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈