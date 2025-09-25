ООО «Критерий» заместил японскую технологию изготовления деталей двухтактного двигателя для БПЛА
Компания «Юниопром» специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). Основное направление деятельности — разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе моделей самолётного типа, для оборонного комплекса и промышленного сектора.
Отечественные конструкторы, опираясь на передовые разработки японских (и не только) специалистов, создают современные БПЛА, которые по техническим характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам.Однако в прошлом году компания столкнулась с серьёзной проблемой — найти производителя, способного изготовить в штучном количестве сложные детали двухтактного авиационного двигателя (всего 5 штук). Сложность заключалась не только в мелкосерийном производстве, но и в том, что в России отсутствовала необходимая технология изготовления подобных элементов. Поиск исполнителя занял почти 9 месяцев, но результата не было.
ООО «Критерий» взялся за эту задачу и за 2 месяца освоил технологию изготовления, согласовав с заказчиком изменения конструкции для адаптации под российские производственные возможности.В мае была отправлена первая партия деталей, успешно применённая в сборке двигателя. Проведённые испытания полностью подтвердили качество изготовления: детали продемонстрировали высокую прочность даже при значительных авиационных нагрузках.На прошлой неделе состоялась отгрузка новой партии комплектующих, что свидетельствует об успешном запуске регулярного производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В 2024 году нижегородское предприятие ГК «Инструмент»...угов, обработка может производиться в полностью автоматическом режиме.
- Компания АСП, специализирующаяся на проектировании и строительств...и эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. Автомобильные весы
- Росстат опубликовал оперативную информацию «О промышленном произ...ого года.Опережающимися темпами развивался обрабатывающий сектор экономики.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0