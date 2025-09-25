Компания «Юниопром» специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). Основное направление деятельности — разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе моделей самолётного типа, для оборонного комплекса и промышленного сектора.

Отечественные конструкторы, опираясь на передовые разработки японских (и не только) специалистов, создают современные БПЛА, которые по техническим характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам.Однако в прошлом году компания столкнулась с серьёзной проблемой — найти производителя, способного изготовить в штучном количестве сложные детали двухтактного авиационного двигателя (всего 5 штук). Сложность заключалась не только в мелкосерийном производстве, но и в том, что в России отсутствовала необходимая технология изготовления подобных элементов. Поиск исполнителя занял почти 9 месяцев, но результата не было.

ООО «Критерий» взялся за эту задачу и за 2 месяца освоил технологию изготовления, согласовав с заказчиком изменения конструкции для адаптации под российские производственные возможности.В мае была отправлена первая партия деталей, успешно применённая в сборке двигателя. Проведённые испытания полностью подтвердили качество изготовления: детали продемонстрировали высокую прочность даже при значительных авиационных нагрузках.На прошлой неделе состоялась отгрузка новой партии комплектующих, что свидетельствует об успешном запуске регулярного производства.