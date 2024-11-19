В Курумканском районе Бурятии открыли мост

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Мостостроители все работы выполнили качественно и своевременно.

Это долгожданное событие наконец свершилось. У жителей сёл «Майский» и «Арзгун» далёкого Курмканского района республики - настоящий праздник. Новый мост теперь соединил эти населенные пункты с большой землей.

Эрдэни Раднаев:

На севере Бурятии завершилось строительство нового моста через реку Гарга. Сельчане называют его дорогой жизни. По ту сторону моста районный центр, больницы и другие социальные структуры. Построить новый, почти в длину 90 метров мост смогли благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

Первому проехать по новому мосту выпала честь строителю, возводившему переправу. Он пересек его верхом на лошади, по буддийским традициям. Ведь у бурят конь олицетворяет удачу.

Его возвели за два года. Вместо деревянных — бетонные опоры, металлический настил. Старый мост верой и правдой прослужил более пятидесяти лет.

Вводом моста, конечно, мы видим, что наши поселки Майский и село Гарга дальше будут развиваться.

В 22-ом году было принято решение о необходимости привидения в норматив, так как данный мост был уже в аварийном состоянии. И вот сегодня уже жители Курумканского района могут использовать его.

Переправа несёт стратегическое значение для этих территорий. Она крайне необходима и для быстрого реагирования специальных служб во время паводков и лесных пожаров, которые для этих мест — не редкость.

Александр Будунов, житель села Майск Курумканского района:

Если эти два села в большой паводок не проехать не пройти, а этот мост позволяет в любое время суток проехать и в любое время года проехать во все населенные пункты, тем более эти два села в случае чего будут отрезаны от цивилизации.

На строительство гаргинского моста было направлено более ста двадцати миллионов рублей. С его открытием у сельчан появились широкие возможности для реализации местной сельхозпродукции .

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