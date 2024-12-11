По мосту между Благовещенском и Хэйхэ поехали первые пассажирские автобусы

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По международному мосту через Амур, соединяющему российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, сегодня поехали первые пассажирские автобусы.

В первый день планируется пропустить до 200 человек с российской стороны и столько же — с китайской. Время в пути — примерно два часа и 20 минут.

В перспективе мы сможем «сгладить» разницу между высоким и низким туристическим сезоном. Это актуально и для наших деловых партнеров из КНР, ранее, сезонность влияла на их поездки к нам. Конечно, предстоит период апробации, он потребует времени и слаженной работы всех служб, перевозчика, туроператоров. Но главное, начало положено, это важная часть работы по созданию в Благовещенске центра российско-китайского сотрудничества федерального уровня.

По словам директора Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Камиля Галимова, пассажирский терминал пункта пропуска «Кани-Курган» пока запустили в ограниченном режиме. На полную силу он начнет работать после того, как достроят пункт пропуска. В эксплуатацию его введут в 2025 году.

Пока строится постоянный пункт пропуска, мы планомерно работаем над расширением видов грузов, которые можно перевозить по мосту. Строится сухой порт, который свяжет автомобильный мост с железной дорогой. Полностью пункт пропуска «Кани-Курган» будет сдан в следующем году и мост выйдет на полную загрузку.

В Федеральной таможенной службе уточнили, что пункт пропуска будет работать ежедневно с 8:00 до 24:00, а пропускная способность составит до 800 человек в день.

«Для максимального комфорта граждан при прохождении таможенной границы нами выделены дополнительные сотрудники, сформированы смены. Большинство должностных лиц владеют китайским языком. Таможенные органы готовы в полном объеме проводить все необходимые таможенные операции и контроль, как в отношении физических лиц, так и их багажа», — отметил начальник Хабаровской таможни Дмитрий Ковалев.

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