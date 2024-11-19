Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге «Анабар» ввели в Якутии

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В Мирнинском районе Якутии 15 ноября, в пятницу, открыли движение по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге «Анабар». Он стал 55-м по счету мостовым переходом, построенным в республике за последние шесть лет. Объект возведен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На его строительство было выделено более 476 миллионов рублей. Прежняя переправа, построенная в 1970-х годах, находилась в аварийном состоянии.

Это новое качество жизни людей, создание лучших условий для наших водителей, для всех тех, кто ездит по этой важнейшей для республики трассе.

Отмечается, что новый мост связывает посёлок Удачный с городом Мирный, обеспечивает выход к северным Анабарскому и Оленёкскому районам. Объект также имеет социальное и экономическое значение для АК «Алроса» и развития туризма в Мирнинском районе, обеспечивая подъезд к лыжной трассе и уникальной зоне экологического туризма и активного отдыха.

Общая протяженность моста вместе с подходами составила более 1 километра, в том числе мост с покрытием из сталефибробетона — 80 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено 594 метра барьерного ограждения, 33 сигнальных столбика и 62 дорожных знака. Подрядчиком выступила компания «СтройМост».

С 2025 года в республике начинается реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него планируется привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть до 85% в 4 городских агломерациях с населением от 20 тысяч человек: в городах Алдан, Мирный, Ленск и Нерюнгри.

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