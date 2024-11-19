79 современных лабораторий для студентов открыли в Мурманской области

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В Мурманской области по программе «Профессионалитет» создали 79 современных лабораторий с новым оборудованием. Эти лаборатории помогали студентам осваивать необходимые для работы навыки и компетенции, которые требуются крупнейшими работодателями региона.

Партнёры программы обязуются трудоустроить не менее 85% выпускников. Таким образом, студенты не только получают качественное образование, но и гарантии трудоустройства на ведущих предприятиях региона. Среди партнеров программы — компании «Норникель», «Антей», «Росатом», «Лавна», «Самолет» и «Еврохим».

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