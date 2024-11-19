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Великоросс 19 ноября 2024, 18:40 Транспорт, спецтехника и логистика

В Новороссийске открыли новый складской комплекс для хранения продуктов

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 © primamediamts.servicecdn.ru

В регионе действуют девять незамерзающих портов, шесть из которых — грузовые, и через них проходит 30% всех грузов страны. Поэтому создание подобных комплексов, обеспечивающих товарооборот, экспорт и импорт, крайне важно для региональной экономики.

Компания «Ромекс», инвестировавшая 4,2 млрд рублей в проект, является давним партнером края и реализовала здесь более 30 проектов общей площадью 1,5 млн квадратных метров, активно используя при этом меры государственной поддержки (около 700 млн рублей на этот комплекс).

 © primamediamts.servicecdn.ru

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Источник: https://krasnodarmedia.su/news/1900...9096d66-1dfe-5c0c-b1ec-3eb0f0cd5850

Краснодарский край
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