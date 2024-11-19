В Новороссийске открыли новый складской комплекс для хранения продуктов

© primamediamts.servicecdn.ru

В регионе действуют девять незамерзающих портов, шесть из которых — грузовые, и через них проходит 30% всех грузов страны. Поэтому создание подобных комплексов, обеспечивающих товарооборот, экспорт и импорт, крайне важно для региональной экономики.

Компания «Ромекс», инвестировавшая 4,2 млрд рублей в проект, является давним партнером края и реализовала здесь более 30 проектов общей площадью 1,5 млн квадратных метров, активно используя при этом меры государственной поддержки (около 700 млн рублей на этот комплекс).

© primamediamts.servicecdn.ru

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