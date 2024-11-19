d-tatarinov 19 ноября 2024, 20:14 Транспорт, спецтехника и логистика
Новые КАМАЗы пополнили автопарк противопожарной службы в НижнекамскеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новые КАМАЗы пополнили автопарк противопожарной службы в Нижнекамске
Компания Сибур закупила для огнеборцев современный спецтранспорт, который отвечает самым высоким требованиям в сфере ликвидации пожаров и позволит усилить безопасность города.
Кроме того, до конца года в подразделения будет поставлен ещё один автомобиль — специальная модификация КАМАЗа для эксплуатации на промышленных объектах.
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Источник: https://t.me/pao_kamaz
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