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Новые КАМАЗы пополнили автопарк противопожарной службы в Нижнекамске

Компания Сибур закупила для огнеборцев современный спецтранспорт, который отвечает самым высоким требованиям в сфере ликвидации пожаров и позволит усилить безопасность города.

Кроме того, до конца года в подразделения будет поставлен ещё один автомобиль — специальная модификация КАМАЗа для эксплуатации на промышленных объектах.

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