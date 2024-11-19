Как изменилась Тюмень за 15 лет? Большой обзор

00:00:05 Таблетка для памяти

00:01:01 Набережные, парки, скверы

00:04:13 Реставрация, обновление зданий

00:07:50 Детские и спортивные площадки

00:08:45 Соцобъекты (здравоохр., спорт., образов., культ.)

00:12:18 ТРЦ, Адм.-офисные здания

00:14:01 Жилые комплексы

00:20:40 Улицы, транспортная инфраструктура

00:24:07 Частный сектор

00:25:17 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"

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