Как изменилась Тюмень за 15 лет? Большой обзор

Великоросс 19 ноября 2024, 23:23 Видеоблог
Как изменилась Тюмень за 15 лет? Большой обзорСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
00:00:05 Таблетка для памяти
00:01:01 Набережные, парки, скверы
00:04:13 Реставрация, обновление зданий
00:07:50 Детские и спортивные площадки
00:08:45 Соцобъекты (здравоохр., спорт., образов., культ.)
00:12:18 ТРЦ, Адм.-офисные здания
00:14:01 Жилые комплексы
00:20:40 Улицы, транспортная инфраструктура
00:24:07 Частный сектор
00:25:17 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"
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Великоросс