Мариупольский «Энергоспецмаш» поставил шлаковоз для Надеждинского металлургического завода

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Мариупольское производственное предприятие «Энергоспецмаш» (Донецкая Народная Республика) изготовило и отправило шлаковоз ШН-С-16 для ПАО «Надеждинский металлургический завод». Оборудование успешно прошло испытания перед отгрузкой, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли ДНР.

Шлаковоз предназначен для транспортировки чаши объемом 16 м³ с жидким шлаком к местам переработки или отвала. Перемещение осуществляется по железнодорожным путям с помощью тягового подвижного состава, пояснили в ведомстве.

«Энергоспецмаш» специализируется на производстве нестандартного оборудования для различных отраслей промышленности, включая подъемно-транспортное оборудование и запчасти для металлургии (шлаковозы, скраповозы, сталевозы, скипы, лебедки и др.), горнодобывающей отрасли, портов и коксохимических предприятий.

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