В России создали ПО, которое заменит продукты ушедшей ABBYY

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Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY — оно поддерживает все виды текстовых документов, а также распознает изображение любого качества, эту технологию можно использовать в браузере, рассказали РИА Новости в компании.

«Специалисты российской компании Smart Engines представили ПО для автоматизации документооборота. Оно позволит заменить решения ушедшей из России фирмы ABBYY. Среди преимуществ отечественной разработки — поддержка всех видов текстовых документов от служебных записок до договоров вне зависимости от шрифта, распознавание изображений любого качества и небольшой вес базовой сборки в 2,7 мб, благодаря чему технологию можно использовать даже в браузере», — сказали в компании.

Софт может мгновенно распознавать как рукописный, так и печатный тексты, надписи и пометки — в этом помогает искусственный интеллект. Скорость распознавания достигает 1800 страниц в минуту или 30 страниц в секунду. Такая технология подходит для работы с первичными, налоговыми, нотариальными, юридическими, страховыми и прочими документами, организации электронных архивов и документооборота.

Это ПО можно интегрировать в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения, оно работает без подключения к сети, сторонним сервисам и внешним ресурсам. Кроме этого, система поддерживает интеграцию в 1С и другие бухгалтерские и ERP системы, совместима с ОС «Аврора», микропроцессорами архитектуры «Эльбрус» и другими отечественными решениями.

«После ухода некоторых ИТ-компаний с российского рынка и отзыва лицензий на их продукцию бизнес столкнулся с нехваткой эффективных решений в сфере распознавания текстов. Мы создали технологию, которая позволяет решать эту задачу на качественно новом уровне, обеспечивая бизнесу быстрый, надежный и безопасный инструмент для ежедневной работы с документами. Продукт полностью отечественный, что особенно важно для укрепления технологического суверенитета России», — прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

ABBYY — международная компания, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных. Была основана студентом МФТИ Давидом Яном в 1989 году. В 2022 году компания ушла с российского рынка и прекратила продажи продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии. Основная часть сотрудников, работавших в России, переехала на Кипр, в Сербию и Венгрию.

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