На Чебоксарской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата № 12

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На Чебоксарской ГЭС ввели в эксплуатацию гидроагрегат № 12 с модернизированным рабочим колесом и обновленным гидрогенератором. Работы выполнены в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Механизм поворота лопастей рабочего колеса гидротурбины был заменен в заводских условиях на предприятии компании «Силовые машины», которая также поставила новый статор гидрогенератора. Сборку оборудования на Чебоксарской ГЭС выполнили специалисты Гидроремонта-ВКК, дочерней компании РусГидро. Помимо этого, гидроагрегат получил новую систему автоматического управления.

На сегодня из 18 гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС уже на 16 заменили механизм поворота лопастей, на 13 — статоры генераторов.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 144 гидротурбины и 147 генераторов, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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