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Перегон находится в таком месте, где зимой грунты промерзают на несколько метров, а летом постоянно подтапливаются. Чтобы обезопасить новую инфраструктуру, строители возвели 3 моста и проложили 10 водопропускных труб.

Всего в ходе работ уложили 9,8 км пути, смонтировали 4 стрелочных перевода, протянули 38 км линий автоблокировки и связи. Завершение модернизации линии Лена — Хани, на которой находится перегон Марикта — Бирея, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 51,2 млн т.

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