Что общего у БАМа и Иркутского завода полимеров? Очень многое: масштаб строительства, увлечённые своей работой профессионалы, новые возможности для Сибири и её жителей. Два этих больших проекта с разницей в полвека меняют жизнь людей и территории.

Любая железная дорога — это два параллельных рельса, убегающих вдаль, за горизонт… И, в очередной раз рассказывая о Байкало-Амурской магистрали, которая в этом году отпраздновала свой полувековой юбилей, неправильно забывать об Иркутском заводе полимеров. Оказывается, у этих обеих «строек века» есть очень много общего. Их объединяет даже география: Усть-Кут стал базой, отправной точкой прокладки магистрали. Имя этого города было у всех на слуху, слоган «БАМ — от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре» был знаком каждому школьнику. Сегодня Иркутский завод полимеров строится тоже в Усть-Куте .

Первопроходцы БАМа вспоминали, что за 33 дня сквозь непролазную тайгу и 50-градусные морозы смогли пробить 64-километровую дорогу от Усть-Кута к месту будущего посёлка Звёздный. Сегодня строители Иркутского завода полимеров также работают в условиях севера. Исходя из этих параметров, были предусмотрены и закуплены все материалы и оборудование. А все механизмы, которые требуют обслуживания или теплой температуры, находятся в зданиях. При этом сотрудники в сильные морозы работают на улице всего несколько часов и в спецодежде, в которую входит термобелье, термошлемы, каски, шапки-ушанки, варежки, сапоги повышенной утепленности. Бережное отношение к экологии типично и для строителей завода полимеров.

Символично, что именно в юбилейный год Иркутский завод полимеров произвёл первые гранулы полиэтилена .

В Усть-Кут, как и 50 лет назад, снова едут со всей страны для строительства большого проекта. В городе для комфорта сотрудников компания ведёт и строительство современного микрорайона с развитой инфраструктурой. Это первые такие масштабные строительные работы в городе со времён Советского Союза. Проживать в новом микрорайоне смогут 3000 человек — работники завода полимеров с семьями. На площадке микрорайона площадью 25,7 га возведут 9- и 11-этажные дома, два детских сада, школу, спортивный комплекс и досуговый центр. Первые этажи зданий будут отведены под коммерческие объекты — магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-студии, а пользоваться инфраструктурой смогут все жители Усть-Кута.

При строительстве БАМа со всей страны шли составы с материалами и оборудованием для строительства магистрали! Однако грузы шли не только по «железке» — и это ещё одна общая черта БАМа и Иркутского завода полимеров.

Огромную роль и тогда, и сейчас играла и играет река Лена, давшая название усть-кутской железнодорожной станции.

В юбилейный год в Усть-Куте в активную фазу вошла реконструкция автомобильного моста через Лену. Уже выполнен демонтаж плит проезжей части, идёт замена пролётного строения, монтаж плит проезжей части и цоколей. Мост расположен на автомобильной дороге Усть-Кут — Уоян, которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. По ней идёт снабжение северных территорий региона, доставляют тяжёлые грузы в Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых. Металлоконструкции моста уже покрасили, теперь серебристый мост парит над Леной.

А так теперь выглядит новый городской центр «Речники» — это современное пространство, в котором предусмотрены территория для массовых мероприятий, аттракционы, игровые и спортивные площадки, а также воркаут для маломобильных горожан. Таких мест для прогулок и семейного отдыха в Усть-Куте ещё, действительно, не было.

Этим летом в городе реализовано немало проектов, которые направлены как на улучшение инфраструктуры Усть-Кута, так и на благоустройство территорий. В микрорайоне Кирова реконструкция затронула сразу пять дворов. В микрорайоне Речники благоустроен Сквер боевой и трудовой славы. Ожидаемым событием станет реализация проекта набережной в Мостоотряде.

В микрорайоне Нефтебаза появилось новое место для отдыха благодаря проекту-победителю конкурса «Есть Решение» 2023 года. В рамках проекта сделана пешеходная тропинка, установлены скамейки и обустроен безопасный спуск по лестнице.

На стадионе «Водник» продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. Они начались в июне прошлого года и проходят поэтапно. Из бюджетов разных уровней было выделено около 100 миллионов.

Более 10 километров дорог заасфальтировано в Усть-Куте в 2024 году. На ближайшие два года главной задачей является завершение асфальтирования всех центральных дорог города.

В Усть-Кутском районе завершается разработка мастер-плана. Инициатором проекта выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК). По предварительным оценкам экспертов, для комплексного развития территории возможно привлечь до 470 млрд рублей до 2035 года.

Мощный транспортный узел — река Лена, железная и автомобильные дороги, аэропорт. Это основа для развития логистики и транзита. Новый центр газохимии — перспективная отрасль с большим потенциалом для экономического роста и создания новых рабочих мест. Кроме того, на территории хорошо развита лесная отрасль, что позволяет создавать новые производства.

На пересечении этих преимуществ Усть-Кут будет не просто рядовой точкой на карте, а современным инженерным центром с хорошим образованием, качественной социальной инфраструктурой, высокими зарплатами и отличной транспортной доступностью. Важно, что Усть-Кутский проект поддерживают представители власти. Губернатор Иркутской области лично держит на контроле этот вопрос, специалисты регионального правительства принимают непосредственное участие в разработке документа. Благодаря этому мастер-план привлёк внимание и на федеральном уровне.

В рамках базового сценария мастер-плана, 59,5 млрд рублей будут направлены на развитие инфраструктуры района, что позволит увеличить валовый городской продукт в 1,6 раза и создать до 12 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день в документ вошло 230 проектов и инициатив, часть из них поступила от местных жителей.

Завершающим этапом стала презентация инвестиционных лотов 30 представителям бизнеса в рамках первой выездной сессии Байкальского риск-форума, которая состоялась в Усть-Куте. Потенциальным инвесторам из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Красноярска показали возможные точки экономического роста. В перспективе Усть-Кутский район может стать центром устойчивого развития и инноваций, опираясь на потенциал зелёной газохимии, лесной промышленности, укрепляя положение ключевого транспортного узла БАМа и крупного порта Осетрово.

Делегация инвесторов ознакомилась с участками, предусмотренными под строительство отелей, глемпинга, торгово-развлекательного комплекса. Также участники выездной сессии посетили лыжную базу, санаторий, детский оздоровительный лагерь «Чайка» и другие объекты, включённые в мастер-план.

Уже сейчас мастер-план Усть-Кута активно реализуется, тут строится новая котельная на биотопливе, очистные сооружения канализации, новая школа, а летом, в юбилейные дни, открылся новый вокзал «Лена» .

Очень ждут в городе новую школу, строительство которой начали на месте аварийной деревянной. Школа рассчитана на 352 ученика, в ней будет все необходимое для комфортной учебы. Прилегающую территорию благоустроят, здесь расположиться физкультурно-спортивная зона, площадка для торжественных построений. Работы планируется завершить в сентябре 2025 года.

Будущее Усть-Кута создаётся сегодня, в стране мало городов, которым дважды посчастливилось получить мощный импульс в своем развитии благодаря эпохальным стройкам — БАМу и газохимическому кластеру.

Братск (фото Славы Степанова)

Братск — крупнейший город БАМа в Восточной Сибири. У Братска есть несколько рекордов. Алюминиевый завод БРаЗ первым в мире выпустил 1 млн тонн алюминия в год. Братское водохранилище на момент наполнения было самым большим в мире. Братская ГЭС до сих пор занимает первое место по среднегодовой выработке электроэнергии, а Братский ЛПК производит более 35% всей целлюлозы в России.

Братский алюминиевый завод (БРаЗ) — самый большой алюминиевый завод в России.

БрАЗ (фото Славы Степанова)

Сейчас на заводе идёт грандиозная реконструкция. Раньше Братск входил в число 15 самых загрязнённых городов России. Благодаря федеральной программе по снижению уровня выбросов сейчас Братск исключили из числа самых грязных городов, экологическая модернизация БрАЗа ещё больше поспособствует этому.

Реконструкция стартовала в 2023 году, а в 2024 году состоялся символический запуск модернизации.

Экономические перспективы города вдохновили и строительный сектор. Такого строительства в городе не было много лет.

Братск одним из первых выполнил программу переселения , металлурги строят «РУСАЛ-квартал», а на пересечении улиц Металлургов и Крупской региональный застройщик ООО «РСЗ» реализует первый в современной истории Братска проект комплексного развития территории — жилой комплекс «Первый».

Проектом предусмотрено строительство трех очередей на площади свыше 4,5 гектаров. Первая очередь строительства включает в себя три девятиэтажных здания по три подъезда, в каждом доме — по 60 квартир. Сейчас первый дом уже достроен.

Ещё одним проектом КРТ стала застойка восточной части 26-го микрорайона. Согласно контракту застройщик возведёт на 7,08 га многоквартирные дома с коммерческими и административными помещениями и всю сопутствующую инфраструктуру. Между улицами Гагарина, Косаченко и Возрождения появятся не менее 16 новостроек.

Через квартал строится большая школа на 1275 мест. Трёхэтажное здание будет состоять из семи блоков общей площадью 29 тысяч квадратных метров. В школе запроектирован бассейн, зрительный зал, зал-форум, цифровая лаборатория, спортивные площадки, предусмотрено и обустройство уличной спортивной зоны с малыми архитектурными формами.

В 2024 году в Братске завершились крупные проекты. В спорткомплексе «Солнечный» бассейн открылся после долгого капитального ремонта, в жилом районе Энергетик создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), а в аэропорту завершился первый этап масштабной реконструкции аэродромной инфраструктуры. Теперь в Братске три капитально отремонтированных бассейна в спорткомплексах «Таёжный», «Олимпия» и «Солнечный».

За 95 миллионов рублей на обширной территории ФОКОТа появявились отдельные поля для мини-футбола, волейбола, баскетбола и стритбола, легкоатлетические дорожки, яма для прыжков в длину, площадка для метания снарядов и для сдачи ГТО, две небольшие зоны отдыха со скамейками разной формы, трибуны на 100 мест, две велопарковки и одна автопарковки. Также на территории ФОКОТа установлены уличные тренажёры, проведено озеленение, освещение.

Первый этап проекта реконструкции аэродромной инфраструктуры предусматривал строительство мачт освещения перрона, нового перрона, очистных сооружений, водоотводного коллектора и возведение современного здания аварийно-спасательной службы. Осенью стартовал второй этап работ — подготовка к реконструкции магистральной рулёжной дорожки и замене освещения взлётно-посадочной полосы.

Современный БАМ проходит по плотине Братской ГЭС, в день это 38 железнодорожных составов, ещё 13 тысяч автомобилей проезжает по автодороге. О необходимости строительства альтернативного перехода через Ангару говорят много лет, но теперь проект строительства железнодорожного моста в нижнем бьефе Братской ГЭС включён в постановление Совета Федерации «О приоритетных направлениях работы Правительства РФ по экономическому развитию Дальнего Востока».

Братская ГЭС (фото Славы Степанова)

РЖД приступили к реализации третьего этапа развития Восточного полигона, в рамках которого будут построены второй Кодарский, второй Северомуйский и второй Кузнецовский тоннели, а также новый железнодорожный мост в Комсомольске-на-Амуре. Завершить строительство первого тоннеля планируется к концу 2030 года, а возведение еще двух и моста через реку Амур — до конца 2032 года. Предварительная стоимость работ перечисленных объектов составила почти 500 млрд рублей. Вся стоимость третьего этапа оценивается примерно в 3,7 трлн рублей.

Ещё один важнейший железнодорожный узел, модернизированный в рамках проекта — станция Таксимо. На станции построены три дополнительных приемоотправочных пути и отремонтировано четыре действующих. Уложено 13 новых стрелочных переводов, протянуто более 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи.Основная цель реконструкции станции — оптимизация технологического процесса, а также увеличение провозной способности на участке Лена — Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, а на участке Таксимо — Новая Чара — с 30 до 38 млн тонн в год. Также в 2024 году завершена проходка нового Дуссе-Алиньского тоннеля.

Дуссе-Алиньский тоннель

С начала 2024 года на БАМе начали работать первые импортозамещённые отечественные магистральные тепловозы 3ТЭ28.

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По масштабу замысла, сложности природных условий и техническим решениям проект Восточного полигона железных дорог сопоставим с созданием Транссибирской магистрали, самого «первого» БАМа или Каракумского канала. Фактически, в рамках проекта создаётся принципиально новая по качеству железнодорожная инфраструктура с привлечением самых передовых технико-технологических решений. Мегапроект является мощным драйвером развития прилегающих территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири и вносит существенный вклад в рост ВВП страны. Железнодорожная инфраструктура оказывает прямое влияние не только на уровень жизни населения, но и создаёт условия для реализации других мегапроектов России!

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