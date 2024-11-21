Проведены модельные испытания краболова проекта 6135

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Судно проекта 6135 предназначено для промысла краба в водах Тихого океана и прилегающих неарктических морей, соответствующих ледовому классу Ice2. Оно оснащено оборудованием для ловли краба конусными ловушками «японского» типа, сортировки, перегрузки в решетчатые клети и транспортировки живого краба в изолированных RSW-цистернах.

В рамках модельных испытаний первого отечественного краболовного судна проекта 6135 ФГУП «Крыловский государственный научный центр» посетили представители судовладельца ООО «Восход» и проектно-конструкторского бюро ООО «МИЦ СПб». В ходе визита гости осмотрели ключевые объекты опытно-экспериментальной базы предприятия, включая маневренно-мореходный и ледовый бассейны, и приняли участие в испытаниях.

Модельные тесты продемонстрировали высокую маневренность и устойчивость судна, а также его ледовую ходкость и управляемость в условиях, имитирующих эксплуатацию в ледовом классе Ice2. Ранее были успешно проведены испытания в глубоководном и мореходном бассейнах.

Напомним, первое судно проекта 6135 было заложено 30 августа 2024 года на «Верфи братьев Нобель» в Рыбинске для компании «Восток». Его строительство планируют завершить к 2027 году. Второе судно заложили месяц спустя, 30 сентября.

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