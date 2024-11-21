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Innokentij90 21 ноября 2024, 14:17 Новые заводы и цеха

Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье

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 © ria.ru

Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр «Тверская бронза», располагающаяся на территории промышленной площадки Боровлево-1 в Калининском округе Тверской области.

Общий объем вложений по проекту составляет 100,6 миллиона рублей, создано 29 новых рабочих мест.

В регионе реализуется комплекс мер по поддержке инвестиционной деятельности: это предоставление различных льгот, формирование необходимой инфраструктуры, экспертное сопровождение проектов и многое другое.

Сегодня мы видим, насколько важна роль государства, региональных властей, отраслевых министерств в реализации проектов. Важно продолжить совместную работу по повышению инвестиционного потенциала нашего региона, созданию новых рабочих мест, сохранению динамики инвестиций в областную и национальную экономики.

В 2023 году по итогам заседания Совета проект по строительству современного производства ООО МЦ «Тверская бронза» был включен в перечень приоритетных. Так, благодаря этому инвестор получил ряд преференций, например, право на применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Новый производственный комплекс ООО МЦ «Тверская бронза» уже введен в работу. Здесь выпускают заготовки и изделия из цветных металлов и чугуна, а также выполняют полный комплекс услуг по механической обработке и изготовлению деталей по чертежам, что позволит обеспечивать потребности предприятий региона и других регионов России в этой продукции.

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Источник: https://ria.ru/20241121/investproekt-1984995888.html

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литенйно-механический комплекс, Тверская бронза, металлические заготовки
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