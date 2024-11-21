В Подмосковье запустили новое производство чипов

В Подмосковье запущено крупное производство, на котором будут ежегодно выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Эта продукция предназначена для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники. Новый производственный корпус открыт на заводе «Арсенал», который входит в структуру группы компаний «Промтех». Интеллектуальные и производственные мощности предприятия позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию взамен зарубежным аналогам.

На заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш Президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое.

Площадь нового производственного корпуса — 10 000 м². В нем расположены R&D подразделения, современное кристальное производство, высокотехнологичные автоматизированные сборочные производства полупроводниковой электронной компонентной базы, а также СВЧ модулей и кабельных сборок космического применения.

Кристальное производство — это сердце микроэлектроники. Здесь находятся более 30 единиц высокотехнологичного оборудования, которое способно делать до 200 миллионов чипов в год. А в сборочном производстве — свыше 40 единиц новейшего оборудования, что позволяет ежегодно выпускать более 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем.

Мы отмечаем 25-летие завода «Арсенал» и символично, что открываем наше новое производство, — сказал генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий ШАДРИН. — Мы многое делаем для комплексной программы развития гражданской авиации в стране, для новейших самолетов МС-21, SJ-100. Современным лайнерам нужны такие же современные полупроводники. И что самое важное — нашей стране необходимо производить их самой, а не покупать у кого-то. Перед заводом «Арсенал» стоят очень серьёзные задачи, запуск нового производства — это большой шаг на пути технологической независимости нашей гражданской авиации.

При реализации этого импортозамещающего проекта «Арсенал» воспользовался финансовой поддержкой от Фонда развития промышленности Московской области в размере 80 миллионов рублей по программе «Конверсия». А общие инвестиции в проект составили более 1 миллиарда рублей, дополнительно создано 65 высокотехнологичных рабочих мест.

Завод сотрудничает с Одинцовским техникумом по образовательной программе «Электроника, радиотехника и системы связи». Сейчас на предприятии 28 бывших выпускников этого учебного заведения трудятся монтажниками радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщиками полупроводниковых приборов.

«Всего на нашем предприятии работает 320 человек, и мы планируем устроить еще порядка 70-ти в связи с открытием новых направлений производства — это электронная компонентная база, кабельная сборка, СВЧ модули. Акцент делаем на местных кадрах — это жители Краснознаменска, Одинцова, Голицына, Апрелевки, Калининца. В этом году в Краснознаменском филиале Одинцовского техникума при содействии правительства Московской области было открыто направление подготовки именно для нашего предприятия. Мы пригласили 25 студентов, и, когда они выпустятся из учебного заведения, то будут работать у нас. Планируем каждый год приглашать 25 студентов», — рассказал генеральный директор завода «Арсенал» Андрей Ларюшкин.

Корпорация «Промтех» работает также с Краснознаменским городским колледжем, Дмитровским техникумом и Дмитровским институтом непрерывного образования. Кроме того, достигнута договоренность о создании на базе дубненского филиала Дмитровского техникума базовой кафедры, где преподаватели-практики, специалисты «Промтех-Дубны» будут готовить кадры непосредственно под производства. На данный момент более 100 выпускников образовательных учреждений, с которыми сотрудничает «Промтех», трудоустроены на его предприятия. Кроме того, корпорация активно работает с Университетом Дубна, где организована кафедра для подготовки кадров с высшим образованием.

«Сейчас я учусь на 4 курсе филиала Одинцовского техникума. Мне предложили пойти постажироваться на завод „Арсенал“, все понравилось, и я решил остаться. Работаю тут с разными установками, зарплата достойная, условиями труда доволен», — рассказал помощник техника Даниил Павлов.

СПРАВОЧНО

В структуру «Промтеха» входят 12 компаний, из них 8 расположены на территории Подмосковья. Это предприятия в Краснознаменске, Дубне и новый завод по производству электрических и гидравлических агрегатов для гражданской авиации (соглашение подписано на ПМЭФ-2024).

В Московской области работают почти 3 800 сотрудников «Промтеха», из них более 900 человек заняты в исследованиях и разработках (специалисты «R&D»).

В регионе активно развивается радиоэлектронная промышленность. В прошлом году производство электроники выросло более чем на 50%, а по итогам 9 месяцев этого года — на 25%. Наибольший прирост показывает именно производство полупроводниковых приборов, диодов и транзисторов.

Всего в Подмосковье — свыше 200 производителей радиоэлектронной продукции. Среди них 10 самых крупных в России — «Дубненский завод коммутационной техники» (Промтех), «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» в Мытищах, завод полупроводниковых приборов «Арсенал», «YADRO» в Дубне, НПП «Исток» им. Шокина и завод мощных транзисторов во Фрязино, Томилинский электронный завод, НПП «ЭлТом» в Люберцах, «Экситон» в Павловском Посаде, а также «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники» в Мытищах.

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