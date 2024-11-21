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Продолжается развитие линейки скоростных алюминиевых катеров на судостроительном производстве АО «КАМПО».

В октябре 2024 года успешно завершены испытания нового скоростного водометного алюминиевого катера, оснащенного носовым аппарельным устройством.

Катер может использоваться в качестве патрульного катера, а также привлекаться к выполнению аварийно-спасательных работ на акваториях, принимать как с необорудованного берега, так и с воды пассажиров и грузы.

Катер выполнен полностью из отечественных комплектующих.

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