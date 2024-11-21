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d-tatarinov 21 ноября 2024, 15:48 Судостроение и судоходство

Продолжается развитие линейки скоростных алюминиевых катеров

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 © ship.kampo.ru

Продолжается развитие линейки скоростных алюминиевых катеров на судостроительном производстве АО «КАМПО».

В октябре 2024 года успешно завершены испытания нового скоростного водометного алюминиевого катера, оснащенного носовым аппарельным устройством.

Катер может использоваться в качестве патрульного катера, а также привлекаться к выполнению аварийно-спасательных работ на акваториях, принимать как с необорудованного берега, так и с воды пассажиров и грузы.

Катер выполнен полностью из отечественных комплектующих.

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Источник: https://ship.kampo.ru/prodolzhaetsy...yki-skorostnyh-alyuminievyh-katerov

Московская обл, Орехово-Зуевский район, поселок Пригородный, АО «КАМПО»
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