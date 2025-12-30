В Рязань прибыли 19 новых троллейбусов «Авангард» производства компании «Транс-Альфа»
29 декабря в Рязань прибыли 19 новых троллейбусов «Авангард» производства компании «Транс-Альфа» Вологодского механического завода и один «Адмирал» производства «ПК Транспортные системы» Энгельсского завода электрического транспорта. Они пополнили парк муниципального предприятия.
Новые троллейбусы оснащены видеонаблюдением, системой кондиционирования воздуха, автономным ходом до 20 км, откидной аппарелью для маломобильных пассажиров, площадкой для детских и инвалидных колясок, информационным табло в салоне, USB-разъемами, бескондукторской системой оплаты проезда.
