В Находке завершен доковый ремонт танкера «Кастор»

© www.korabel.ru

В плавучем доке № 4 ООО «Судоремонтный комплекс — Приморский завод» завершился доковый ремонт танкера «Кастор». Работы проводились в рамках очередного освидетельствования на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).

Специалисты завода совместно с подрядными организациями восстановили ключевые механизмы судна, включая главный двигатель, дизель-генераторы, насосы, электродвигатели и кабельные трассы. Также был приведен в порядок главный судовой распределительный щит и вспомогательные системы, обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию судна.

Особое внимание уделили ремонту корпуса: значительные участки конструкций в балластных танках обновили и покрыли современными антикоррозийными материалами. Эти меры позволят избежать повторных ремонтов цистерн в ближайшем будущем. Все работы выполнены в соответствии с правилами РМРС, сообщает пресс-служба предприятия.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈