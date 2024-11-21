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Александр Петров 21 ноября 2024, 22:38 Судостроение и судоходство

В Находке завершен доковый ремонт танкера «Кастор»

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В плавучем доке № 4 ООО «Судоремонтный комплекс — Приморский завод» завершился доковый ремонт танкера «Кастор». Работы проводились в рамках очередного освидетельствования на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).

Специалисты завода совместно с подрядными организациями восстановили ключевые механизмы судна, включая главный двигатель, дизель-генераторы, насосы, электродвигатели и кабельные трассы. Также был приведен в порядок главный судовой распределительный щит и вспомогательные системы, обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию судна.

Особое внимание уделили ремонту корпуса: значительные участки конструкций в балластных танках обновили и покрыли современными антикоррозийными материалами. Эти меры позволят избежать повторных ремонтов цистерн в ближайшем будущем. Все работы выполнены в соответствии с правилами РМРС, сообщает пресс-служба предприятия.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._dokovyy_remont_tankera_kastor.html

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танкер "Кастор" , СК — Приморский завод,
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