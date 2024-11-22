Завод «Уральские локомотивы» получил новый сертификат на электропоезд ЭС104

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Сегодня в рамках «Транспортной недели» в Москве завод «Уральские локомотивы» получил новый сертификат, подтверждающий соответствие электропоездов ЭС104 «Финист» требованиям норм Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС). Данный документ позволяет предприятию серийно выпускать не только пяти-, но и восьмивагонные составы.

В церемонии вручения сертификата приняли участие руководители ФБК «РС ФЖТ» Александр Комиссаров и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров, а со стороны предприятия — первый заместитель генерального директора «Уральских локомотивов» по технической политике Виталий Брексон.

«Расширение линейки электропоездов „Финист“ новыми удлиненными составами позволит значительно улучшить ситуацию на участках железнодорожных магистралей с высоким пассажиропотоком, привнеся в них новый уровень надежности и комфорта», — отметил первый заместитель генерального директора «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.

В рамках сертификации восьмивагонного поезда также присвоена литера О1 новому прицепному немоторному вагону, который позволит предприятию в дальнейшем сертифицировать поезда разной составности без дополнительной разработки вагонов.

Напомним, ЭС104, впервые представленный публике на выставке «ИННОПРОМ-2023», — это базовая линейка электропоездов, на основе которой инженеры предприятия ведут разработку других модификаций. Так, в настоящее время уже построен и передан на сертификационные испытания «Финист» серии ЭС105, оснащенный двухсистемным тяговым оборудованием, на очереди — создание электропоезда комплектации «Премиум» для межрегиональных маршрутов протяженностью до 700 км.

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