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Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД грузовой трехсекционный электровоз 3ЭС6 «Синара» № 1600

«Синара» — самый массовый локомотив постоянного тока на сети национального перевозчика. Серийное производство электровозов, собственной разработки завода, началось в 2008 году.

Для «Синары» была изготовлена бустерная секция, которая позволяет на 25% увеличить производительность электровоза и водить составы массой почти 10000 т на равнинах и 6300 т на участках со сложным профилем. Также возможна установка двух бустерных секций — такой локомотив может водить поезда массой до 12500 т на равнинах.

Электровоз обладает сразу несколькими конструктивными особенностями:

Важная особенность — модульная сборка. При необходимости обслуживания любой блок машины вынимается и заменяется аналогичным всего за несколько часов.

Впервые было успешно реализовано независимое возбуждение тяговых двигателей, что позволило повысить тяговые свойства

На электровозы была установлена инновационная микропроцессорная система управления и диагностики с системой автоведения, что позволяет передавать управление операторам удаленных стационарных центров

Впервые на электровозах была применена система БЛОК с функцией контроля бдительности машиниста.

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