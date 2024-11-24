Глубокая переработка зерна: производство крахмалов растёт

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Отмечается стабильная работа всех предприятий отрасли, увеличение общего объёма производства крахмалопродуктов по отношению к аналогичному периоду прошлого года: производство модифицированных крахмалов (индустриальных и пищевых) увеличилось на 23%, производство мальтодекстринов — на 22%.

Крахмалы — в лидерах по производству

Несмотря на сложности, с которыми сталкивается рынок крахмала и крахмалопродуктов на международной арене, внутри страны прослеживается положительная динамика: в целом наблюдается рост собственного производства большинства позиций. Только отдельные категории продукции показали минимальный спад — от 2% до 4%, что говорит о стабильности работы отечественных предприятий.

Основные источники сырья для производства крахмалов в России — кукуруза, пшеница и картофель. Общий объём нативных крахмалов из этих видов сырья вырос на 7%. В январе-июне 2024 года суммарно объём производства составил 205 494 тонн, для сравнения, за первые шесть месяцев 2023 года — 192 009 тонн.

Лидерами по объёмам производства среди нативных крахмалов остаются зерновые крахмалы: кукурузный и пшеничный. В этих позициях динамика по производству показывает рост. Так, с января по июнь 2024 г. на территории Российской Федерации произведено 172 036 тонн кукурузного крахмала. В аналогичном периоде годом ранее объем составлял 161 080 тонн, показатель увеличился на 6%. Практически все предприятия отрасли нарастили объемы производства, что связано с ростом покупательской способности со стороны смежных отраслей-потребителей. В частности, увеличение производства нативных крахмалов отмечается на АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Липецкая обл.), ООО «Каргилл» (Тульская обл.) и ООО Крахмальный завод «Кабардинский» (Кабардино-Балкарская Респ.).

Производство пшеничного крахмала остается на том же уровне: в первом полугодии его произвели в объеме 23 713 тонн, что на 4% меньше уровня прошлого года — 24 822 тонны.

Положительная динамика наблюдается по модифицированным крахмалам. Так, за 1 полугодие 2024 г. произведено 64 163 тонны модифицированных крахмалов всех видов. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года объем производства составил 52 258 тонн — повышение на 23%. Такой рост связан с увеличением объемов производства двух компаний: ООО «Астон Крахмало-Продукты» (Рязанская обл.) — на 200%, ООО «Амилко» (Ростовская обл.) — более чем на 30%.

Положительным моментом первого полугодия 2024 года является рост производства картофельного крахмала — основного вида крахмала для пищевой промышленности. В первом полугодии 2024 года его произвели в количестве 6 272 тонны, за аналогичный период 2023 г. — 5 325 тонн. Таким образом, объемы производства картофельного крахмала выросли на 18% за счет увеличения производства двух предприятий: ООО «Мглинский крахмал» (Брянская обл.) и ООО «Сырятинский крахмал» (Нижегородская обл.).

Производство сахаристых крахмалопродуктов растёт

Сахаристые крахмалопродукты (крахмальные патоки, мальтодекстрины, глюкозо-фруктозные сиропы) — широко востребованные сырьевые ингредиенты для всех отраслей пищевой промышленности: кондитерской, пище-концентратной, пивобезалкогольной, индустрии мороженого и др. Многофункциональность сахаристых крахмалопродуктов обеспечивает их широкую сферу применения в качестве натуральных сахарозаменителей, антикристаллизаторов, наполнителей.

Производство глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС-30, ГФС-42) в нашей стране продолжает увеличиваться. Так, в первом полугодии 2024 года объемы производства глюкозно-фруктозных сиропов в России составили 147 220 тонн, в аналогичном периоде прошлого года — 142 388 тонн. Производство сиропов увеличилось на 3%, в основном, за счет повышения объемов производства ООО «Астон Крахмало-Продукты».

На 2% в первом полугодии 2024 года увеличилось производство крахмальных паток (глюкозных сиропов) в России по сравнению с тем же периодом годом ранее (246 005 тонн к 240 991 тонн соответственно). Это объясняется, в основном, развитием кондитерской отрасли (увеличение объемов производства, расширение ассортимента продукции).

Значительные темпы роста наблюдаются в производстве мальтодекстринов двумя ведущими компаниями: ООО «НьюБио» (Волгоградская обл.), ООО «Рустарк» (Краснодарский кр.). В первом полугодии 2024 года произведено 29 585 тонн различных видов мальтодекстринов. Годом ранее — 24 190 тонн. Таким образом, общий объем производства увеличился на 22%. Основную долю в увеличение объемов внесло ООО «НьюБио» — на 45%. Рынок мальтодекстринов продолжает расти за счет расширения ассортиментной линейки и внедрения данных продуктов в новые сферы использования.

Что с экспортными лидерами?

Пшеничный глютен традиционно считается экспортным лидером среди продуктов глубокой переработки зерна. В первом полугодии 2024 года объем его производства составил 41 501 тонну. При этом, годом ранее производство пшеничного глютена было примерно на том же уровне — 42 543 тонн.

Кукурузный глютен — широковостребованный продукт на внутреннем рынке. В первом полугодии его произвели в объёме 30 239 тонн, или на 13% больше, чем в 2023 году — 26 855 тонн. Рост производства кукурузного глютена связан с увеличением мощностей некоторых предприятий, а также, с повышением их эффективности за счет модернизации оборудования производственных линий.

Лизин — высокозначимая аминокислота для комбикормовой отрасли Российской Федерации, которая производится на двух предприятиях: ЗАО «Завод премиксов № 1» (Белгородская обл.) и АО «АминоСиб» (Тюменская обл.) в форме L-лизин-сульфата. Несмотря на все сложности технологического и иного характера, с января по июнь текущего года произведено 70 246 тонн, что почти на 10 тысяч тонн или на 15% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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