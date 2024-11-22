В Челябинской области запустили племрепродуктор, который обеспечит птицей Южный Урал и Поволжье

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Открыт новый племенной репродуктор по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Уральский». С развитием импортозамещения региональные отрасли птицеводства выходят на первый план. И вчера компания «СИТНО» официально запустила на Южном Урале племрепродуктор, который будет играть важную роль не только для нашего региона, но и для всей страны.

Сегодня одна из серьезных проблем с точки зрения продовольственной безопасности нашей страны — это генетика, она практически вся импортная. Поэтому отечественный кросс кур и репродуктор первого порядка, который фактически несколько дней назад заработал в Челябинской области (это один из первых таких объектов в стране), безусловный приоритет для нас. То яйцо, которое здесь будет производиться, будет приобретаться птицеводческими фабриками сначала региона, потом всей страны. Я напомню, что Президент поставил задачу — обеспечить не менее 25% птицефабрик страны отечественным племенным материалом к 2030 году. Собственно, мы этим как раз занимаемся. Мы со своей стороны как регион, Министерство сельского хозяйства РФ оказываем поддержку в реализации этого стратегического проекта.

Сейчас завершен первый этап строительства репродуктора первого порядка. Начали работать 4 птичника на 32,5 тыс. птицемест. На площадке будут производить 625 тыс. племенных цыплят в год. Но это, конечно, только начало.

— Новое производство позволит предложить конкурентный отечественный продукт, для этого очень важна поддержка региона и профильного научно-исследовательского института. Мощность объекта — 2,7 млн племенных цыплят родительских форм в год — позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы на всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта", — сообщил председатель совета директоров компании «СИТНО» Павел Журавский.

На племенном репродуктор птиц в десятки раз меньше, чем на птицефабрике. Кроме того, они находятся в разных местах и не меньше чем в двух км. от населённых пунктов.

Отметим, что Челябинская область занимает третье место по производству яиц и десяток места по производству мяса птицы в России. Также два года назад в ЮУрГАУ открыли кафедру птицеводства с современным оборудованием, где будут готовить сотрудников и разрабатывать способы повышения эффективности российского кросса кур.

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