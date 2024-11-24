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Innokentij90 24 ноября 2024, 11:23 Производство

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запустил производство микросхем для умных систем

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 © m24.ru

Компания «Ангстрем», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», запустила серийное производство универсального микроконтроллера для умных систем.

«Ангстрем» является одним из основателей отечественной электронной отрасли. В 2023 году компания отпраздновала 60-летие своей деятельности. За годы работы предприятие выпустило более 10 тысяч микросхем, использующихся в космической, атомной и телекоммуникационной отраслях. Отмечается, что с начала текущего года компания разработала около 150 типов электронных изделий, из них 107 уже запустили в производство.

В ноябре микроконтроллеры для умных систем производства «Ангстрема» были внесены Минпромторгом в список отечественной продукции, который дает продукту преимущества, вроде приоритетного доступа к закупкам государственных компаний.

Запущенными в серийное производство микроконтроллерами интересуются производители аппаратных систем и устройств, связанных с промышленной автоматизацией, интернетом вещей, интеллектуальными сетями, а также охранными системами и сигнализацией.

Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год. За время деятельности в ОЭЗ «Технополис «Москва» компания-резидент вложила в свое развитие свыше одного миллиарда рублей, над реализацией проектов трудятся около 1 080 специалистов.

В свою очередь, генеральный директор компании Сергей Воронцов отметил, что восьмиразрядный микроконтроллер серийно выпускается уже более 20 лет. В этом году микросхема была модернизирована согласно современным рыночным запросам, а также потребностью в отечественной электронно-компонентной базе первого уровня.

Так, например, программатор микросхемы с функциями записи, считывания и удаления информации, оснастили USB-интерфейсом. Также «Ангстрем» работает над универсальным 32-разрядным микроконтроллером — проектом «Трасса-1П», обладающим расширенными характеристиками.

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Источник: https://www.m24.ru/news/ehkonomika/22112024/745652

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Ангстрем, производство микроконтроллеров, Москва, ОЭЗ "Технополис "Москва"
  • Sergey Gasnikov Sergey Gasnikov
    25.11.2408:50:29

    Здравствуйте!

    Скажите, нет опечатки в новости, 60 лет компании? И всего 10 тысяч микросхем?

    Предположим Российскому времени соответствует 30 лет, это по 333 схемы в год

    Отредактировано: Sergey Gasnikov~08:52 25.11.24
    #1292895
    • Нет аватара vlTepes
      25.11.2410:10:53

      Наверняка имелись ввиду не произведенные штуки, а типы.

      Сравните с

      Отмечается, что с начала текущего года компания разработала около 150 типов электронных изделий, из них 107 уже запустили в производство.

      #1292898
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