Мелитопольский хлебокомбинат запустил линию производства круассанов

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Мелитопольский хлебокомбинат (МХК) запустил новую линию производства круассанов.

После запуска производства круассанов МХК готовит к запуску линию по производству печенья из слоёного теста в ассортименте.

Гендиректор отметил, что современные тенденции развития рынка хлебобулочных изделий требуют от производителей внедрения высокотехнологичного оборудования, качественного сырья, инновационных технологий и новых рецептур. Именно этим трендам и следует Мелитопольский хлебокомбинат.

«Благодаря такому подходу МХК обеспечивает не только своих постоянных потребителей хлебобулочной продукции высококачественными изделиями, но и способствует развитию региона в целом», — добавили в руководстве предприятия.

© zonews.ru

© zonews.ru

© zonews.ru

© zonews.ru

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