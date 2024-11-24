стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Великоросс 24 ноября 2024, 19:56 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Мелитопольский хлебокомбинат запустил линию производства круассанов

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © za-inform.ru

Мелитопольский хлебокомбинат (МХК) запустил новую линию производства круассанов.

После запуска производства круассанов МХК готовит к запуску линию по производству печенья из слоёного теста в ассортименте.

Гендиректор отметил, что современные тенденции развития рынка хлебобулочных изделий требуют от производителей внедрения высокотехнологичного оборудования, качественного сырья, инновационных технологий и новых рецептур. Именно этим трендам и следует Мелитопольский хлебокомбинат.

«Благодаря такому подходу МХК обеспечивает не только своих постоянных потребителей хлебобулочной продукции высококачественными изделиями, но и способствует развитию региона в целом», — добавили в руководстве предприятия.

 © zonews.ru

 © zonews.ru

 © zonews.ru

 © zonews.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://zonews.ru/news/melitopolski...odit-okolo-polutonny-kruassanov-za/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Запорожская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,