Почти 1 миллион 750 тысяч тонн сои собрали с полей аграрии региона. Работы ещё идут, но уже с уверенностью можно сказать, что 2025 год стал рекордным по сбору главной сельскохозяйственной культуры. Средняя урожайность этой культуры по Амурской области составила 19,4 центнера с гектара.

До этого лучшим для аграриев считался 2022 год, когда было собрано 1 миллион 621 тыс. тонн сои.

Больше 16 процентов в общую копилку положил Тамбовский округ, где собрали около 290 тысяч тонн сои. На втором месте Октябрьский округ с 217 тысячами тонн, а на третьем — Михайловский район, где собрали 204 тысячи тонн бобов. Наибольшую урожайность получили хозяйства в Тамбовском округе — 22,1 центнера с гектара, отличились также аграрии в Завитинском, Октябрьском округах и Константиновском районах.

Специалисты добавили, что по итогам уборочной кампании амурская соя может составить пятую часть общероссийского урожая (9,1 млн т по оценкам аналитиков).

После сбора часть сои отправляется на переработку. В Амурской области переработкой сельхозкультуры занимается сразу несколько предприятий: ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Таргет Агро Соя», ООО «Красная звезда» и ряд более мелких. На них в общей сложности перерабатывают около 500 тыс. т. сои в год.

При этом, как отмечают специалисты «Востокгосплана», урожайность сои на Дальнем Востоке пока превосходит перерабатывающие мощности. Для их увеличения в Белогорске Амурской области строят завод переработке сои и рапса мощностью 1 млн т в год — ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. После его запуска объемы переработки сои в Приамурье должны превысить 70%. Планирует построить маслоэкстракционный завод по переработке сои мощностью до 100 тыс. т в год и в Еврейской автономии. Потенциальным инвестором называют китайскую «Цзиньчжоу Тяньли». Инвестиции в проект предварительно оценили в 1,65 млрд руб.