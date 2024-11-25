«ВБК Восток» запустила производство пневматических дисковых тормозных механизмов

© frprf.ru

Компания «ВБК Восток» (входит в группу «Восток — тормозные системы») запустила в Набережных Челнах новый производственный участок и наладила импортозамещающее серийное производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовых автомобилей ГАЗ и КАМАЗ и прицепной техники.

Инвестиции в приобретение современного производственного оборудования составили 127 млн рублей, из которых 100 млн рублей в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Кроме того, компания дополнительно инвестирует 50 млн рублей в программу локализации компонентов.

© frprf.ru

Новый производственный участок разместили в Камском индустриальном парке «Мастер», расширив имеющиеся складские и производственные площади. Предприятие стало первым и единственным в России производителем дисковых тормозных механизмов диаметром 17 и 19 дюймов, подходящих для грузовых автомобилей ГАЗ и КАМАЗ, и 22 дюйма, конструктивно подходящих для прицепной техники большинства российских производителей.

Объем выпуска после выхода на проектную мощность составит до 95 тыс. изделий в год, что позволит компании занять до 34% российского рынка дисковых тормозных систем для грузового и специального автотранспорта.

По оценкам предприятия, до 100% дисковых тормозов для выпускаемого в России коммерческого транспорта приходилось на импортируемую продукцию. Запуск производства в Набережных Челнах поможет значительно снизить долю импорта.

«Приобретенное на средства займа Фонда развития промышленности оборудование дало возможность не только начать собственное серийное производство тормозных механизмов под брендом ТСР, но и будет способствовать формированию у компании уникального инженерного опыта и развитию производителей компонентов второго уровня по всей цепочке обеспечения. Качество и надежность выпускаемой продукции обеспечивается тщательным отбором поставщиков комплектующих, проведением контроля качества компонентов в независимых лабораториях, контролем каждого тормозного механизма при производстве», — прокомментировал генеральный директор ООО «ВБК Восток» Георгий Турбанов.

Пневматический дисковый тормозной механизм по сравнению с барабанным имеет меньшую массу, более компактен, обеспечивает более стабильный тормозной момент в различных условиях торможения. Также однопоршневая конструкция тормоза ТСР обеспечивает меньшее количество компонентов и большую надежность в сравнении с другими конструкциями.

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